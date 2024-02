Elas por Elas: 3 conflitos vão agarrar a sua atenção na novela das 6

O resumo divulgado pela TV Globo deixou claro que a instabilidade continua em Elas por Elas. Diante de tantos problemas, três conflitos vão agarrar a sua atenção na novela das 6. Confira tudo na lista abaixo!

Giovanni noivo

Depois de descobrir toda verdade sobre o seu nascimento e se afastar de Ísis (Rayssa Bratillieri), Giovanni (Filipe Bragança) fica noivo em Elas por Elas. A decisão acontece depois que ele escuta da ex-namorada que ela ainda está magoada.

Giovanni fica noivo nos próximos capítulos de Elas por Elas (Reprodução/Globo)

No próximo capítulo da novela das 6, a filha de Adriana (Thalita Carauta) pede que o rapaz fique ao lado de Cris (Valentina Herszage) e do suposto bebê. Depois disso, ele decide se casar com a filha de Lara (Deborah Secco), que comemora o sucesso de seu plano.

Cris segue manipulando

Depois de conquistar o filho adotivo de Helena (Isabel Teixeira), Cris e Marcos se chantageiam e ela confessa para a futura sogra o seu plano para se casar. Neste momento, Cris diz que Ísis é quem está realmente grávida de Giovanni.

Elas por Elas: A manipulação de Cris não tem limite e ela revela detalhe sobre sua gravidez (Reprodução/Globo)

Além disso, no capítulo de Elas por Elas, Tony (Richard Abelha) conta a Giovanni que ele e Cris se uniram para atrapalhar seu romance com Ísis.

Desapontamento

Natália (Mariana Santos) está realmente desapontada com Marcos (Luan Argollo), tanto que, nos próximos capítulos da novela da Globo, ela afirma para Carol (Karine Teles) que não cederá aos pedidos de desculpas do sobrinho. Carol também demonstra que o rapaz está no passado e resolve dar uma chance a Carlinhos (Luciano Mallmann).

Elas por Elas: Carol e Natália conversam sobre Marcos (Reprodução/Globo)

A novela Elas por Elas é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson , que adaptaram a história de sucesso desenvolvida por Cassiano Gabus Mendes, em 1982. O elenco atual conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

