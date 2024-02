Dragon Ball Z revela todos os segredos das misteriosas Sementes do Ermitão

As Sementes do Eremita são um dos produtos mais essenciais para os Guerreiros Z durante uma batalha. Este pequeno alimento verde de Dragon Ball é capaz de repor toda a energia e curar os ferimentos em questão de segundos.

Não cura doenças, mas sim te recupera de uma fratura na perna, por exemplo. No entanto, há muitos segredos em torno delas, como seu sabor, de onde vêm ou por que nunca há o suficiente para todos.

Krilin Dragon Ball

De onde vêm as Sementes do Ermitão?

As também conhecidas como Senzu foram criadas pelo Mestre Karin. O mesmo sensei que tem forma de gato cultiva-as em seu templo.

No anime, as Sementes do Ermitão são mostradas crescendo em uma planta gigante localizada na Torre Sagrada de Karin. Mas no mangá, não é mostrado como elas crescem.

Só podem ser coletadas por pessoas de grande pureza de coração e espírito. Karin só as entrega àqueles que demonstraram ser dignos delas.

Uma de suas características mais marcantes é que são pequenas sementes de cor verde brilhante. O guia de Dragon Ball Z revela que elas têm um sabor amargo. Elas podem restaurar a saúde e o ki instantaneamente. Além disso, podem eliminar a fadiga e a fome.

Dragon Ball

As Sementes do Eremita têm sido usadas pelos personagens de Dragon Ball em várias ocasiões para se recuperarem de seus ferimentos e continuarem lutando. São um elemento essencial para a sobrevivência dos personagens nas batalhas mais difíceis.

As Sementes do Ermitão são uma referência às “sementes mágicas” que aparecem na mitologia chinesa.