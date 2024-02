Bizarrap anuncia sua segunda colaboração com Shakira

Na última quinta-feira, 22 de fevereiro, foi realizada a trigésima sexta edição do ‘Premios Lo Nuestro’ no Kaseya Center de Miami. Nomes como Bad Bunny, Maluma, Karol G e Shakira foram os mais comentados da noite.

Precisamente, a cantora conseguiu o prêmio de música do ano e colaboração do ano pop-urbano por sua ‘Sessions #53′ com o produtor argentino, Bizarrap.

‘Biza’ subiu para receber o prêmio e suas palavras foram apenas de agradecimento para Shakira e todos que votaram na música.

"Muito obrigado, entendo que este prêmio é votado pelo público, então quero dedicá-lo às pessoas, a Shakira, a quem agradeço por abrir seu coração no meu estúdio. É impressionante tudo o que esta música gerou este ano e estou muito orgulhoso de trabalhar com ela", expressou Bizarrap.

O vídeo desse momento foi publicado por Shakira em seus stories do Instagram, acompanhado da legenda ‘Te quiero Bizarrap’.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi quando o produtor revelou que estava preparando algo novo com a colombiana.

"Com certeza, em breve teremos algo novo que também trabalhamos com ela. Quero enviar um grande abraço, ela é uma grande inspiração para mim, e também parabenizar todos os indicados para a Música do Ano, que são artistas incríveis. Muito obrigado, e obrigado ao público", acrescentou Biza.

A ‘Sessions #53′, colaboração entre Bizarrap e Shakira, foi lançada em 11 de janeiro de 2023 e se tornou um fenômeno global instantâneo. Nas primeiras 24 horas, acumulou mais de 50 milhões de reproduções no Spotify, quebrando o recorde da música mais ouvida em um único dia na plataforma. Até o momento, possui mais de 370 milhões de reproduções no Spotify e 1,2 bilhão de visualizações no YouTube.