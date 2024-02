BBB 24: Rodriguinho reclama de ‘Sincerão’ e afirma: “Vou embora de qualquer jeito”

Após ser escolhido para receber um banho de gosma durante o ‘Sincerão’ desta segunda-feira (26), Rodriguinho afirma que quer ir embora do BBB 24.

No Paredão, o cantor diz para Fernanda e Pitel que não foi para o reality “para passar por isso”.

“Olha só, eu vou falar uma parada para vocês bem séria. Eu vou embora de qualquer jeito, ou pelo público ou apertando o botão”, diz o brother.

Após o diálogo, Pitel diz que sabia que o pagodeiro iria passar por esse sentimento. E Rodrighuinho continua:

“Estou fazendo 46 anos de idade tomando geleia. Não vou fazer isso, desculpa. Ou eu saio amanhã ou eu saio o primeiro minuto que aquilo ficar verde”, desabafada o cantor sobre o botão de desistência.

Veja momento que Rodriguinho toma banho de geleia após ser escolhido por Davi e Isabelle:

Isabelle e Davi fazem as pazes após desconfiança dentro do reality show

Isabelle e Davi fizeram as pazes após desconfiança dentro do reality show. Depois de um longo período afastados dentro da casa do BBB 24, os pipocas resolveram conversar sobre a vida fora do programa e encontraram algumas semelhanças.

Tudo aconteceu durante o último Sincerão do BBB 24, quando os dois tiveram Rodriguinho, que pode ser o eliminado do paredão desta semana, como alvo.

Segundo o jornalista Aaron Tuca, o período de guerra entre Davi e Isabelle, aparentemente, chegou ao fim. Em seu canal no TikTok, o colunista do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), Isabelle chamou Davi de “meu maninho”.

