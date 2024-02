Andrea Bocelli: “Procuro buscar o que é bom”

É difícil pensar na música dos últimos 30 anos sem pensar no tenor italiano Andrea Bocelli. Atuando em todo o mundo, Bocelli se tornou um nome muito conhecido por seus concertos, duetos, sua presença no palco em qualquer idioma.

P: O que é que sempre a faz voltar a cantar, que emoções sente no palco?

- Após 30 anos de carreira, o que me leva a passar a maior parte do tempo viajando para o exterior, descendo de um voo e embarcando no próximo, é o sentimento genuíno de gratidão. Isso é ainda mais convincente se considerarmos que, por natureza, sou uma pessoa caseira, que reluta em sair do seu ambiente imediato. Simplesmente acredito que a melhor maneira de expressar concretamente a gratidão àqueles que têm a gentileza e a paciência de acompanhar meu trabalho com carinho é justamente conhecê-los pessoalmente e encontrá-los onde quer que estejam.

No palco, apesar de haver muitas pessoas, sinto uma espécie de proximidade com os membros da plateia. Sinto por eles - repito - uma profunda gratidão por permitirem que minha voz faça parte dos assuntos de suas vidas. É uma espécie de química que se sente entre o palco e a plateia... Juntos, tentamos perseguir a beleza através da arte, e através do misterioso poder da música, recebemos, em troca, uma saudável descarga de energia. Devido a essa intensidade de emoções, as performances ao vivo nunca, nem remotamente, poderão ser substituídas por um computador.

P: Atualmente está em turnê. O que os fãs de sua música podem esperar? Há algo específico que devem ter em mente?

- O programa está realmente cheio de emoção. A estrutura é a que sempre sigo: Uma primeira parte dedicada às peças operísticas mais conhecidas e queridas e uma segunda parte com baladas populares. Mas a sucessão, sob a direção do meu amigo Steven Mercurio, é definitivamente ampla e diversificada. A turnê é possível graças aos nossos maravilhosos convidados, que enriquecerão a experiência do concerto.

Terei ao meu lado um convidado especial: Zucchero, um dos músicos italianos mais aclamados em todo o mundo, cantor e compositor de várias obras-primas do pop nos últimos trinta anos. Nossos caminhos se cruzaram em 1992, quando ele já era famoso e eu um tenor e pianista desconhecido. Ele estava procurando por uma nova voz para gravar uma demonstração de sua nova música, ‘Miserere’, que depois interpretaria com Pavarotti. O grande Luciano ouviu a gravação e teve palavras muito generosas para mim... Meu encontro com Zucchero foi um grande impulso para lançar minha carreira.

Será uma grande alegria voltar a compartilhar o palco com ele e atuar ao lado das esplêndidas vozes da soprano Larisa Martínez e do barítono Edward Parks, e com a incrível artista pop Pia Toscano e a violinista Caroline Campbell. Será uma viagem através do tempo, com obras-primas operísticas imortais de Verdi a Puccini, de Rossini a Bizet, pop e muitas canções famosas italianas e internacionais.

P: Como alguém que canta em diferentes idiomas, como é para você essa experiência?

- É algo que me apaixona. Ainda hoje acho fascinante poder cantar em diferentes idiomas e explorar a diversidade musical que cada língua possui. Claro, eu amo o italiano, a língua da ópera, a língua dos meus pais, com a qual cresci e que conheço melhor.

No entanto, muitos clássicos do pop e dos musicais de teatro são interpretados em inglês, e não consigo imaginá-los em outro idioma, assim como há canções que estão há décadas no meu repertório que estão na língua da sensualidade e da musicalidade poderosa: o espanhol. E depois há o francês, que aprendi em um nível mais profundo para poder cantar algumas peças operísticas, e até o napolitano, que não é um dialeto, mas pode ser considerado uma língua separada.

P: Quais momentos de sua carreira você destacaria? Há algo que você ainda gostaria de fazer?

- Ao longo dos meus 30 anos de carreira, atuei em todo o mundo, nos palcos mais impressionantes, como o Coliseu, as Pirâmides, o Kremlin e a Cidade Proibida, o Metropolitan de Nova Iorque e a Estátua da Liberdade. Participei em eventos transmitidos em todo o mundo, por vezes perante chefes de Estado e monarcas. Sem dúvida, foi especialmente emocionante para mim cantar perante os nossos últimos Papas reinantes: primeiro João Paulo II e Bento XVI, e depois o Papa Francisco.

Também foi um privilégio para mim ter cantado várias vezes para a Rainha Elizabeth e, mais recentemente, para o Rei Charles III. Como artista, espero continuar fazendo música e entrar nos corações daqueles que gentilmente ouvirem minha voz. Como indivíduo, procuro buscar o que é bom, sem desistir, oferecendo minha modesta contribuição para deixar um mundo melhor para meus filhos.

P: Li em algum lugar que seu pai lhe disse: "Você precisa se dar a conhecer na América, porque lá você será realmente apreciado". Você acha que ele estava certo?

- Os pais costumam ter premonições quando se trata do bem-estar dos seus filhos. Foi o que aconteceu com o meu pai, que, embora nunca tivesse posto os pés nos Estados Unidos, acreditava firmemente que esse país seria o único lugar onde o meu talento seria verdadeiramente apreciado.

Cheguei a essa noção lendo, nas notícias e pelas histórias contadas, o que vi através do imaginário coletivo dos italianos. Esta nação sempre olhou para o outro lado do oceano como uma terra maravilhosa de democracia e oportunidades. Essa certeza do meu pai, Sandro, se revelou como uma profecia, nascida da confiança que os Estados Unidos conquistaram no terreno. Tanto é assim que posso dizer que me sinto em casa nos Estados Unidos.

P: Viaja pelo mundo inteiro para levar sua música às pessoas. O que espera que o público leve consigo depois de assistir a um de seus shows?

- A música é uma linguagem universal que considero terapêutica em todos os sentidos. A boa música, acima de tudo, é um instrumento formidável de paz. Assim espero que minha voz seja percebida... A arte suaviza o espírito e o torna produtivo. Cada vez que subo ao palco, o que mais desejo é corresponder aos presentes com um momento de ternura, alegria e confiança. Minha esperança sempre foi a mesma: se os membros da plateia voltarem para casa depois do meu concerto um pouco mais serenos, com um sorriso no rosto, então sinto que cumpri minha missão.