American Fiction: sobre o que se trata a indicada ao Oscar 2024 que surpreendeu a todos?

A expectativa rodeia ‘American Fiction’ à medida que se aproxima a noite do Oscar 2024, com muitos se perguntando se este filme conseguirá surpreender e obter reconhecimento em uma cerimônia dominada por outros gigantes cinematográficos como ‘Oppenheimer’, ‘Pobres Criaturas’ e ‘Os Assassinos da Lua’ que parecem ser os únicos que levarão prêmios.

Apesar de ter permanecido relativamente em segundo plano e talvez passado despercebida para muitos espectadores, esta produção dirigida por Cord Jefferson conseguiu cativar a crítica durante a temporada de festivais. Com cinco indicações, incluindo as cobiçadas categorias de Melhor Filme e Melhor Ator para Jeffrey Wright, tornou-se um dos filmes mais destacados nos prestigiosos prêmios da Academia.

‘American Fiction’ é a concorrente silenciosa no Oscar 2024

A adaptação do romance 'Erasure' do escritor norte-americano Percival Everett oferece uma visão perspicaz sobre como Hollywood trivializa a história e o trauma do povo afro-americano. A trama segue os passos de Thelonius 'Monk' Ellison, um professor de literatura e romancista que enfrenta uma crise criativa e luta com a falta de inspiração.

O filme lança luz sobre a indústria editorial e sua tendência a perpetuar estereótipos em vez de construir personagens autênticos e multifacetados. Monk, o protagonista, decide desafiar essa tendência publicando uma sátira incisiva que critica a representação negra na literatura, com resultados surpreendentes que o levam a enfrentar a indústria do entretenimento.

O elenco de ‘American Fiction’ é liderado por Jeffrey Wright no papel do escritor protagonista, e inclui Tracee Ellis Ross, Issa Rae, Sterling K. Brown, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody e Keith David.

Crítica social e grandes atuações, tudo o que ‘American Fiction’ oferece

Com uma abordagem ousada e perspicaz, o filme desafia as convenções narrativas e oferece um olhar provocativo sobre a realidade cultural e social da América contemporânea. Em 27 de fevereiro, 'American Fiction' chegará à plataforma de streaming da Prime Video, seguindo o caminho de outras produções importantes que optaram por essa via sem passar pelos cinemas.

A chegada a um público mais amplo através do Prime Video oferece uma oportunidade para os espectadores descobrirem esta obra que gerou tanto debate e aclamação entre críticos e cinéfilos.