A assustadora previsão de Mhoni Vidente sobre o rei Charles e quem seria o inesperado novo monarca

A notícia sobre o câncer que o rei Charles III está enfrentando chocou o mundo inteiro em um ano que não tem sido nada fácil para a realeza britânica. Dias atrás, a princesa Kate Middleton também passou por uma cirurgia, o que a obriga a ter várias semanas de repouso até se recuperar completamente, de modo que a saúde da família real não está passando por seu melhor momento.

Terrível previsão sobre a saúde do rei Charles

Para a vidente cubana, é um fato que ela viu chegando, pois pouco depois da coroação do monarca britânico, ela revelou novas previsões sobre a saúde do rei Carlos III e quanto tempo ele duraria no trono.

De acordo com um comunicado oficial da casa real, o rei iniciou seu tratamento e seus médicos aconselharam que ele suspenda suas atividades públicas, sem revelar mais detalhes sobre o tipo de câncer. No entanto, ele continuará "cuidando dos assuntos de Estado e das tarefas administrativas como de costume".

Rei Charles III Instagram

Depois que a notícia sobre a saúde do rei Charles III se tornou conhecida, mais uma vez veio à tona a previsão que a vidente Mhoni havia feito meses atrás. A astróloga e taróloga cubana radicada no México revelou o que realmente viu no futuro do rei, horas antes de sua coroação.

“A monarquia britânica terá um novo herdeiro”

A vidente Mhoni revelou que está se aproximando uma mudança muito importante para a monarquia inglesa e isso ocorrerá na era de Touro, um período de impulsos e decisões para o mundo inteiro.

"É a primeira vez que um homem tão velho, de 72 anos (hoje 75), chega ao reinado. E a carta do Mago nos diz que ele vai durar pouco", disse em seu momento para El Heraldo.

Além disso, revelou que na linha de sucessão não estava o príncipe William, mas sim Harry. “Vejo mais o Harry se tornando rei em seis ou sete anos. Charles vai passar diretamente para o seu filho porque se divorcia da Megan (Markle). Ela segue seu caminho e Harry se casa novamente com alguém da Realeza”, concluiu.