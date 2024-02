Sylvester Stallone obrigava sua filha a levar uma faca para a escola para se defender

Sylvester Stallone é muito unido com suas três filhas Instagram (Instagram: @officialslystallone)

Sylvester Stallone, um dos atores de cinema mais conhecidos principalmente por seu papel como Rambo, protagoniza seu próprio reality show, The Family Stallone, junto com sua esposa e filhas.

O programa mostra os aspectos mais íntimos de sua vida por trás das câmeras, desde seus primeiros passos na atuação cinematográfica, relacionamentos amorosos até problemas de saúde.

Num recente episódio, as três filhas dele, Sophia, Sistine e Scarlet, chamaram a atenção do público ao falar sobre como é o intérprete de Rocky no papel de pai. Um homem que faz tudo por elas, mas também está sempre preocupado.

Foi assim que as jovens revelaram que seu pai era paranoico quando se tratava de deixá-las ir estudar, seu pânico chegou ao ponto em que Stallone colocava armas nas mochilas de suas filhas como precaução para o que pudesse acontecer.

“Não consigo dormir à noite sem saber se todos estão bem. Meu pai é a pessoa mais paranóica do planeta. Ele nos fez praticar o uso de spray de pimenta entre nós. Ele colocou uma pequena faca na minha mochila na quarta série”, confessou Sistine durante uma das cenas.

Embora o testemunho de Sistine seja surpreendente, é ainda mais incomum saber que suas outras duas irmãs já estavam armadas pelo pai. Stallone confessou que já colocava facas nos sapatos de suas outras duas filhas com a intenção de protegê-las, evitando que sofressem algum contratempo diante da imprevisibilidade das escolas nos Estados Unidos.

Isso não é tudo, da mesma forma, a filha do meio afirmou que Sylvester também as ensinou a lutar contra um coiote, se necessário.

Em sua defesa, Stallone explicou que tudo o que faz é para garantir que nada de ruim aconteça com suas filhas, especialmente agora que estão morando longe dele: "desde que se mudaram para Nova York, me sinto muito desconfortável. Estou paranoico de qualquer maneira porque tenho a responsabilidade como pai de fazer tudo o que posso. A primeira coisa que devemos aprender é um pouco de autodefesa".

A verdade é que não é algo que os surpreenda, considerando quem é o pai deles: “Estou um pouco surpreendida com o fato de ele pensar que precisamos de mais treinamento. É um pouco insultante que ele não acredite que somos mais fortes do que isso”, comentou Sophia discordando.