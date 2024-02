Selena Gomez está sendo criticada por vestido usado em programa

Selena Gomez é sem dúvida uma das artistas mais completas atualmente na indústria do entretenimento, aos 31 anos ela já demonstrou ser uma grande cantora, atriz e empresária. No entanto, nada parece ser suficiente, já que constantemente é criticada por sua aparência física e até mesmo por suas escolhas amorosas.

E não importa que Selena sempre tenha sido muito sincera sobre o quão complicado é viver com uma doença como o lúpus e os estragos que ela causa, assim como o processo de cura emocional pelo qual passou ao longo dos anos, os internautas sempre encontram algo para desagrada-la.

Selena Gomez A atriz foi apontada pelas mudanças físicas em seu rosto (Instagram)

Recentemente, a cantora surpreendeu com o lançamento de Love On, seu primeiro single de 2024, com o qual declara um retorno triunfal à música. A música se afasta muito do que vinha cantando sobre rupturas e captura a emoção de flertar e a ilusão de encontrar um novo amor.

Isso a levou a ser convidada para o programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live, onde falou sobre sua nova música, sua própria obsessão por Kurt Cobain, seu encontro com Steve Martin e Martin Short para a quarta temporada de ‘Only Murders in the Building’ e o próximo retorno de ‘Wizards of Waverly Place’.

Gomez foi ao Jimmy Kimmel Live muito animada para falar sobre tudo o que ela tem conquistado em sua carreira recentemente. Como se trata de um dos programas mais importantes dos Estados Unidos, com alcance mundial, é importante causar uma boa impressão.

A cantora foi fotografada chegando ao estúdio de gravação usando um conjunto totalmente preto composto por um vestido curto de renda e botas de salto alto até as coxas.

Embora ela sempre pareça sorridente e muito confiante com sua escolha de roupas, os internautas imediatamente a atacaram, dizendo que "ela parecia terrível".

Selena Gomez A cantora foi acusada de “não saber se vestir”

"Acho que a estilista dela a odeia muito!"; "A estilista dela não sabe como vestir garotas com curvas. Os visuais tão curtos - Ela precisa trocar de estilista o mais rápido possível"; "Realmente não gosto do estilo dela"; "Mas quem ela contrata para vesti-la??? Ela está terrível!!"; "Tenho medo de que nunca mais veremos a Selena com bom gosto"; "Os estilistas dela realmente a odeiam", lê-se nas publicações onde circularam as fotografias.

Selena Gomez já calou os haters

Selena Gomez A atriz compartilhou algumas fotos muito honestas da transformação que seu corpo teve (Instagram)

Parece incrível que há algumas semanas, Selena compartilhou uma publicação na qual afirmou "não sou perfeita, mas estou orgulhosa de quem sou", numa tentativa de fazer os haters entenderem que não têm motivo para criticar sua aparência atual.

A cantora fez uma comparação de seu corpo alguns anos atrás e como está agora, aos 31 anos. Em ambas as imagens, ela aparece de maiô e enquanto na primeira se lê: “hoje percebi que nunca mais vou me ver assim”, na segunda ela expressou: “Não sou perfeita, mas estou orgulhosa de ser quem sou... Às vezes esqueço que está tudo bem ser eu”.