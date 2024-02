Pela sua vestimenta? RBD é excluído do ‘Premios Lo Nuestro’ e fãs exigem justiça

Na última quinta-feira, 22 de janeiro, foram realizados os prêmios Lo Nuestro, que contaram com algumas ausências notáveis: os integrantes do RBD.

Apesar de a banda estar nomeada e de Christian Chávez e Christopher Uckermann terem comparecido ao evento para representar os restantes colegas, apenas os deixaram desfilar no tapete vermelho e não os deixaram entrar na gala, gerando polêmica.

Por que o RBD ficou de fora?

De acordo com as declarações de ambos os famosos, recolhidas pela People en Español, RBD ficou fora dos Prêmios Lo Nuestro devido a um erro nos ingressos que lhes deram e, por isso, ficaram sem lugar nas mesas das celebridades, evidenciando problemas de organização.

“Aqui estamos, saímos do Premio Lo Nuestro, aparentemente não vamos poder estar com vocês porque nos deram os bilhetes errados e aparentemente já não havia mesas”, disse o próprio Uckermann.

“Os nomeados não puderam entrar no evento porque não tinham os bilhetes adequados. Queremos dizer aos fãs em todo o mundo que estamos muito tristes por termos vindo até Miami e aparentemente o Premio Lo Nuestro não tinha os nossos lugares. Estamos tristes em nome do RBD, mas somos maiores do que isso”, acrescentou num vídeo partilhado nas redes sociais.

"Isto é algo que me surpreende um pouco, mas bem, aparentemente uma organização estranha", concluiu ao lado de Chávez, que acrescentou que iriam jantar em vez de estar na gala, indignando todos os seus fãs.

“Eles são os que mais perdem por não tê-los”; “RBD não perdeu o Premios Lo Nuestro, o Premios Lo Nuestro PERDEU a RBD”; “Merecem todo o respeito do mundo e não estão sozinhos. Nunca estarão, estamos com vocês”; “Parabéns pelo prêmio. Muito ruim o que fizeram com vocês no evento”; “Estavam espetaculares, esses prêmios não merecem lendas como vocês”; foram alguns dos comentários de seus seguidores.