Paredão BBB 24: Internautas comentam qual o melhor presente para Rodriguinho

Paredão BBB 24: Rodriguinho pode ser eliminado no dia do seu aniversário (Fábio Rocha/Globo)

Indicado ao décimo paredão do BBB 24, Rodriguinho afirmou ao vivo que o público lhe daria um presente no dia do seu aniversário de 46 anos, que acontece nesta terça-feira (27). E, pelas redes sociais, muitos internautas não deixaram de comentar qual seria o presente entregue ao pagodeiro, famoso pelo grupo Os Travessos.

“O presente do Brasil é você comemorando seu aniversário com sua família. Fora do BBB”, destacou uma anônima, aproveitando a fala do famoso.

Uma outra disse que durante sua jornada, o participante do camarote disse diversas vezes que não precisa estar dentro do confinamento e que os pipocas queriam aquilo que ele já tinha, referindo-se a fama: “Então, fora Rodriguinho”, escreveu ela.

A caminhada trilhada por Rodriguinho, que foi indicado ao paredão pela líder Beatriz, desagradou até quem é fã do cantor: “Sou teu fã e vou te dar o melhor presente, que é estar com a família”, escreveu a pessoa, deixando claro que vai votar para eliminar o famoso.

Usando o aniversário de 46 anos como pretexto, alguns internautas destacaram que eliminar Lucas Henrique, chamado Calabresso, é “mais fácil”, então, é hora de aproveitar para eliminar o pagodeiro: “Fora Rodriguinho! O Lucas é mais fácil de cair no paredão para a gente eliminar. Mas, se o Rodriguinho ficar, tão cedo ele não vai pro paredão de novo”.

Confira o discurso de Rodriguinho

BBB 24: Indicado pela líder Beatriz, Rodriguinho deve ser eliminado no paredão (Paulo Belote/Globo)

“O Brasil me conhece e sempre tiveram do meu lado. Eu acho que agora não vai ser diferente, para qualquer das decisões. De eu ficar aqui e aprender a vivendo aqui com essa molecada, que tá legal, ou de ir com a minha família, que eu amo.

Terça-feira é o meu aniversário e qualquer um dos presentes que o Brasil me der eu vou aceitar de muito bom grado. Obrigado mesmo, vamo bora”.

