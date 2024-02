Paredão BBB 24: Indicado pela líder, Rodriguinho deve ser eliminado

Indicado pela líder Beatriz, Rodriguinho deve ser o próximo eliminado do BBB 24. A votação nem começou direito, mas durante a madrugada desta segunda-feira (26) foi agitada na web, onde os fãs impulsionam o “fora Rodriguinho”.

Depois que a votação na casa foi encerrada e MC Bin Laden escapou da berlinda com a vitória na prova bate-volta, o público já tinha um direcionamento para votar no décimo paredão do Big Brother Brasil.

“A Bia venceu seus medos e mostrou coragem! Parabéns ... Agora é com a gente”, escreveu um anônimo dando a entender que os fãs deveriam fazer um multirão para tirar o pagodeiro do reality show.

Em outro comentário, um fã disse que era “fora Rodriguinho” e que estava “torcendo” para ele sair com a maior rejeição do BBB 24.

O paredão do BBB mexeu tanto com as pessoas que um resolveu até apelidar o pagodeiro, que já falou para Wanessa Camargo e Yasmin Brunet que “o que eles [pipocas] estão procurando a gente já tem” em uma conversa que irritou bastante os fãs, de “Glória do filme Madagascar”. Em seguida ele corrigiu e escreveu “Rodriguinho”.

LEIA TAMBÉM: Damião mata personagem no capítulo de Renascer; descubra quem é a vítima

Um outro disse que depois da eliminação de Rodriguinho do BBB 24, na próxima terça-feira (27), ele iria “levar um espelho de presente”. Por fim, há quem diga que no programa Conversa com o Eliminado, Taís Fersoza vai mostrar para o pagodeiro que “Davi te passou ele fácil” em número de seguidores no Instagram, sendo um dos preferidos para a final do BBB.

Quem está no paredão?

Além de Rodriguinho, que foi votado pela líder Beatriz, no último domingo (25), o décimo paredão do BBB 24 é formado por Fernanda e Lucas Henrique. Os três disputam a preferência do público, que deve votar na web para eliminar um dos participantes.

Antes da votação dentro da casa do BBB começar, o anjo Michel, que estava imune pela terceira semana consecutiva, pode escolher imunizar outro participante e a escolhida foi Giovanna.

LEIA TAMBÉM: 5 cortes de cabelo modernos para mulheres acima de 40 anos: deixam 10 anos mais jovem