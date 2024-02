Não suportou: Marcos cai em sono profundo na reta final de Mulheres de Areia

Raquel (Gloria Pires) não teve pena nenhuma de Marcos (Guilherme Fontes) e fez o ex-marido cair em um sono profundo na reta final da novela Mulheres de Areia. Numa cena que vai ao ar em breve, a vilã da novela da Globo aproveita mais uma vez sua aparência e se passa por Ruth (Glória Pires), sua irmã gêmea, e pede à secretária de Marcos que coloque calmantes na sua bebida.

Sem duvidar que ela é a gêmea boa de Mulheres de Areia, a secretária diz a Raquel que fez o que ela pediu, mas a bebida era para o personagem de Guilherme Fontes.

Depois de um dia cansativo de trabalho, Marcos volta para casa e logo que chega cai em um sono profundo, sem saber que caiu em um golpe arquitetado por Raquel.

Na reta final de Mulheres de Areia, Raquel envenena Marcos, tira a roupa dele e dela e dorme na mesma cama (Reprodução/Globo)

Logo em seguida, a vilã da novela entra na casa, tira sua roupa e a dele, e finge dormir ao lado de Marcos, para provocar ciúmes e conseguir separar a irmã de uma vez por todas do ricaço.

LEIA TAMBÉM: Relevação! 4 bombas atormentam Venâncio nos próximos capítulos da novela Renascer

Ao chegar em casa, Ruth cai como um patinho em mais um golpe de Raquel, já que vê a cena e fica em choque com a suposta traição.

Na reta final de Mulheres de Areia, Ruth pega Raquel e Marcos dormindo na mesma cama (Reprodução/Globo)

Vale destacar que no mesmo capítulo, Marcos conta a Virgilio (Raul Cortez) que vai voltar a trabalhar na corretora com Sampaio (Adriano Reys).

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: 5 cortes de cabelo modernos para mulheres acima de 40 anos: deixam 10 anos mais jovem