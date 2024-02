“Não pedi pra demitir ninguém!” Jojo Todynho explica o fim do seu namoro e nega traição

A funkeira e influencer Jojo Todynho usou suas redes sociais neste fim de semana para negar a notícia de que havia ‘pedido a cabeça’ de seu ex-namorado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por vingança, como havia noticiado o jornalista Leo Dias.

Segundo Jojo, não houve traição, como afirmou a notícia veiculada na imprensa. “Renato não me traiu. Continuamos superamigos. Ele é um cara superdiscreto, não é de internet, negócio dele é ser trabalhador, não pedi ninguém pra demitir ninguém”, disse.

A funkeira confirmou que terminou seu namoro com Renato Santiago faz um mês. “Eu me separei porque eu entendi que estou numa fase que preciso me dedicar a mim, somente a mim, e todo mundo sabe que relacionamento é dedicação de ambas as partes”, garantiu.

Renato atuava no gabinete de um vereador do Rio e, segundo Leo Dias, foi demitido a pedido de Jojo, após ela descobrir a traição. Jojo teria também pedido que ele devolvesse o carro no valor de R$ 200 mil presenteado por ela.

Jojo disse que nada disso é verdade. “Tenho uma história longa com o Renato, de mais de 10 anos, desde a época em que eu estudava em Marechal, conheci Renato namorando um amigo dele, e eu e Renato somos muito parceiros, independentemente dos erros dele”, disse.

“O problema das pessoas é que eu dei um carro pro Renato. Ele comprou batata pra mim, me deu carona, quando eu era Jordana Gleise, não tinha nada. Independentemente de eu ter um relacionamento com ele ou não, eu sou grata às pessoas que passaram pela minha vida”, afirmou Jojo Todynho.