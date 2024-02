Lutas foram um fiasco, mas duplas MC Gui x Nego do Borel e Popó x Bambam faturaram alto

O grande confronto da noite deste sábado era a luta entre Popó Freitas e Kleber Bambam, mas outra dupla famosa também subiu ao ringue durante o Fight Music Show 4, embora o resultado do embate não tenha sido melhor do que a luta principal: MC Gui e Nego do Borel se enfrentaram e Gui levou a melhor.

A semana inteira os dois ‘lutadores’ se provocaram nas redes e trocaram acusações, como determina o manual de divulgação de eventos desse porte, mas na prática foi uma luta feita de se ver, mais próxima do MMA do que do boxe, vencida no terceiro round pelo cantor paulistano.

Não importa a qualidade do combate, o intuito dos dois nunca foi apresentar uma luta de qualidade, mas morder o prêmio e o patrocínio, esse sim dignos de um grande evento. De acordo com o colunista Leo Dias, Gui faturou nada menos do que R$ 2 milhões e Nego do Borel, R$ 1,2 milhão.

Na luta de Popó e Bambam os valores também não deixaram nada a desejar, após 30 segundos de atuação no ringue. Segundo Leo Dias, Popó levou para casa R$ 5 milhões pela meia dúzia de socos que deu no ex-BBB e Bambam ganhou nada menos do que R$ 6 milhões para apanhar por alguns segundos do campeão brasileiro.

A suposta animosidade entre os dois durou somente até o final da luta, quando se encontraram com os respectivos bolsos cheios para rir e falar de amenidades.

Agora, o ex-campeão do UFC Vítor Belfort pode ser o próximo adversário de Popó. Ele deu uma declaração dizendo que o pugilista “amarelou” e o desafiando para um novo embate, esse sim, com mais responsabilidade, caso seja aceito. Popó, entretanto, não manifestou até agora interesse em lutar de novo.