I Wanna Be Tour: veja a provável setlist de uma das principais atrações do festival

A banda Simple Plan está entre as atrações do festival. (Reprodução / Instagram)

Nesta semana acontece um dos festivais mais aguardados pelos fãs e que reúne grandes nomes que marcaram uma geração de adolescentes nos anos 2000. O I Wanna Be Tour começa neste sábado, dia 02 de março, em São Paulo, e depois marca passagem em outras capitais do país.

Entre as atrações, nomes do rock nacional e internacional estão entre os shows mais aguardados. São esperadas apresentações de bandas como Fresno, NX Zero, Pitty, The Used, Asking Alexandria, A Day to Remember e Simple Plan, entre outras.

Com a proximidade do evento, os fãs movimentaram as redes sociais na expectativa de conseguir “desvendar” o mistério de qual será a setlist de uma das atrações mais aguardadas da noite, o Simple Plan.

Ingressos esgotados e expectativa

Com todos os ingressos do evento esgotado para a edição de São Paulo, os fãs estão na expectativa para assistir ao show do Simple Plan, que fecha as apresentações do I Wanna Be Tour e promete momentos de verdadeira nostalgia ao cantar clássicos amados pelos fãs.

Conforme publicado pelo portal Setlist, é possível que a banda siga com o mesmo show apresentado ao longo de sua atual turnê. Desta forma, estas são as músicas que podem aparecer durante as apresentações do Simple Plan no Brasil.

I’d Do Anything Shut Up! Jump You Suck at Love Your Love Is a Lie Addicted Welcome to My Life Iconic Summer Paradise Take My Hand Astronaut Wake Me Up (When This Nightmare’s Over) Grow Up/ Vacation Million Pictures of You All Star/ Sk8er Boy/ Mr. Brightside What’s New Scooby Doo? Where I Belong

Após o término da setlist principal, é esperado que a banda retorne ao palco para cantar mais alguns sucessos, sendo eles:

Jet Lag Crazy/ Perfect World/ Save You/ This Song Saved My Life I’m Just a Kid Untitled Perfect

