“É o seu clone”: JLo compartilha vídeo com seus filhos e Max surpreende pela semelhança com Marc Anthony

Jennifer Lopez tem brilhado em suas facetas como atriz, cantora, modelo e empresária, e no meio de todos os seus papéis o mais importante: a maternidade. A artista que teve seus filhos Emme e Max com seu ex-marido Marc Anthony comemorou o 16º aniversário de seus gêmeos.

Embora sejam poucas as vezes que a diva do Bronx publica fotos de seus filhos nas redes sociais, ela aproveitou a grande data para mostrar em sua conta no Instagram o presente que deu a eles em seus aniversários, o qual cativou seus seguidores.

No entanto, não foi o gesto da cantora que chamou a atenção, mas sim a aparição de seu filho Max, que costuma se manter afastado da vida pública ao contrário de sua irmã, por isso sua aparência causou impacto.

Idêntico ao seu pai

Jennifer Lopez presenteou seus filhos com um momento inesquecível em uma viagem ao Japão, e no vídeo que compartilhou nas redes sociais, podemos vê-los se divertindo e participando de atividades típicas da cultura japonesa, como experimentar comidas, vestir roupas tradicionais e visitar lugares emblemáticos.

"Viagem de aniversário 2024", escreveu a famosa junto com o audiovisual.

A aventura que JLo deu a seus filhos tem sido elogiada por seus seguidores, mas foi Max quem recebeu a maioria dos comentários, pois fazia tempo que não aparecia em público e agora pode ser visto que não é mais aquele garotinho de antes, além disso, ele herdou os traços de seu pai, então afirmam que ele é o mini clone do cantor de salsa.

"O menino é idêntico ao pai até nos movimentos", "Que fortes são os genes de Marc Antony", "Meu Deus! Max se parece exatamente com Marc Anthony. Um clone", "Max é Marc de novo, meu Deus", "Eles saíram ao pai ❤️ o menino é vê-lo jovem", "Você deu à luz um clone de Marc Anthony?!? Max é seu gêmeo!", foram alguns dos comentários de seus seguidores.

São poucas as vezes em que os gêmeos apareceram compartilhando com seu pai, então sempre é Jennifer quem os exibe. Aparentemente, para esta viagem, não contaram com a presença de Ben Affleck, seu atual marido.