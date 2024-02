Disney+ em março: lançamentos que chegam à plataforma de streaming

Outro destaque é "Sand Land: The Series", um novo anime baseado no mangá de Akira Toriyama. Ambientado em um deserto desolado habitado por humanos e demônios, a série segue um xerife e um ladrão em sua busca pelo elusivo Lago Phantom. Com intrigas, mistérios e ação, "Sand Land: The Series" promete ser uma emocionante adição ao catálogo do Disney+.

Para os amantes de música, “Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)” oferece uma experiência cinematográfica única. Este filme de concerto captura a energia e a emoção da turnê mundial de Taylor Swift, incluindo performances ao vivo de suas músicas mais populares e momentos dos bastidores nunca antes vistos.

Muita força no catálogo do Disney+

Além dessas incorporações de destaque, o Disney+ também apresenta uma variedade de novas séries e filmes, desde dramas históricos até documentários fascinantes. Com títulos como "Renegade Nell", "Fotógrafos da National Geographic" e "A morte e essas coisas", os assinantes terão uma ampla gama de opções para escolher em março.

O mês de março traz uma emocionante variedade de estreias para o Disney+, desde empolgantes séries animadas até comoventes dramas históricos. Se você está procurando por uma aventura cheia de ação ou um concerto inesquecível, o Disney+ tem algo para todos em seu catálogo de março de 2024.

