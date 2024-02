Depois de ser criticada por “excesso de botox”, Jennifer Aniston exibe seu rosto angelical no SAG Awards

Jennifer Aniston sempre foi uma das atrizes favoritas de Hollywood graças ao seu talento e carisma. Ela foi coroada como uma das mulheres mais bonitas e poderosas da indústria, sempre mantendo-se privada e longe de escândalos. No entanto, nos últimos meses, tem chamado a atenção por uma mudança em seu rosto, que, segundo fãs, indicava que ela estava se submetendo a “muitas cirurgias plásticas”.

Nesta temporada de prêmios de cinema e televisão, a atriz tem marcado presença em muitos dos eventos que têm ocorrido, o que a colocou mais em destaque do que nunca.

Foi durante sua participação no Critics Choice Awards, onde foi indicada como melhor atriz por seu papel no sucesso da Apple TV+ The Morning Show, que o rosto da atriz não passou despercebido, pois, segundo internautas, parecia inchado e duro como pedra. Mesmo deslumbrando com um vestido Dolce & Gabbana, as críticas não pararam de chover. "Jennifer precisa relaxar com o Botox!!!"; "Jennifer realmente precisa parar de mexer no rosto. Ela parece estranha"; "Espero que Jen não tenha mexido no rosto. Ela parece um pouco estranha, como se estivesse congelada ou preenchida"; "Por que ela arruinou o rosto??? Jennifer não precisa fazer nada!!!"; "Ela envelheceu de repente"; "Jennifer acrescentou 15 anos em 5 anos", expressaram os internautas.

Naquele momento, Jonny Betteridge, famoso cirurgião plástico no TikTok, explicou que embora fosse provável que Aniston tivesse recorrido a intervenções menores para levantar as pálpebras caídas (blefaroplastia), bem como preenchimentos dérmicos e um lifting facial, as mudanças seriam muito naturais.

Jennifer Aniston cala aqueles que a criticaram

Neste sábado, 24 de fevereiro, os SAG Awards reuniram novamente as celebridades do momento, incluindo as mulheres mais requisitadas como Margot Robbie, Zendaya, Emma Stone e, é claro, Jennifer Aniston.

A atriz não perdeu a oportunidade de deixar claro por que é um dos rostos mais bonitos de Hollywood e silenciou aqueles que a acusavam de "abuso de botox" e de "cirurgias faciais".

Aniston, sempre fiel ao seu estilo glamoroso, optou por usar um vestido prateado brilhante da Celine com uma fenda na perna até a coxa. Seu novo cabelo, mais curto, estava estilizado em um corte bob, como uma ‘Rachel Green’ moderna. A estrela da televisão foi elogiada por sua beleza, o que fez com que as críticas ficassem no passado. “Jennifer Aniston sendo a mais bela como sempre”; “O rosto mais angelical de Hollywood”; “Jennifer Aniston é simplesmente linda demais”; “Os anos passam e essa mulher fica cada vez melhor”, lê-se nas redes sociais.

Aniston está nomeada para Melhor Atriz em uma Série Dramática por seu trabalho no programa Apple TV+, The Morning Show, onde atua ao lado de Reese Witherspoon. A atriz de 55 anos foi indicada juntamente com Elizabeth Debicki de The Crown, Bella Ramsey de The Last of Us, Keri Russell de The Diplomat e Sarah Snook de Succession. Além disso, recebeu reconhecimento juntamente com seus colegas de elenco Billy Crudup, Reese Witherspoon e Greta Lee na categoria de Melhor Atuação em Conjunto em uma Série Dramática. (Também nomeados: The Crown, The Gilded Age, The Last of Us e Succession.)