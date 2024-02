Demissão na Globo: nem Fátima Bernardes sobrevive aos cortes na emissora

Não tem tamanho, cor, idade ou tempo de casa. Ninguém escapa ao rolo compressor das demissões que está assolando a Rede Globo, nem mesmo os medalhões da casa. E o último alvo do projeto de reestruturação da empresa é ninguém menos do que Fátima Bernardes, jornalista e apresentadora de jornais e programas do canal.

O contrato da jornalista, que trabalha na emissora há 37 anos, expirou no final do ano passado e também não foi renovado. Assim como dezenas de seus colegas tão famosos e experientes quanto ela, a partir de agora ela vai trabalhar por obra e manter vínculo com a empresa somente enquanto estiver com programa no ar.

Fátima Bernardes trabalhou por anos ao lado do ex-marido William Bonner no Jornal Nacional, mas passou também por diversas outras atrações na emissora, como o programa Encontro e The Voice Brasil.

Por enquanto, não há nenhum projeto engatilhado para ela na TV Globo, mas a apresentadora já fechou contrato com a Play 9 para participar do programa ‘Paris É Brasa”, que fará cobertura dos Jogos Olímpicos de 2024, ao lado de outros jornalistas e influenciadores.

PAOLLA OLIVEIRA TAMBÉM SAIU

Outra prata da casa que deixou a emissora recentemente foi a atriz Paolla Oliveira, que anunciou o fim de seu contrato em dezembro.

A atriz estreou na Globo em 2005 na novela Belíssima e desde então participou de varias novelas na emissora.