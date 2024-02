Cristiano Ronaldo faz gesto obsceno a torcedores que gritaram “Messi, Messi”

Cristiano Ronaldo não suporta ser lembrado de Lionel Messi e neste domingo respondeu com gestos obscenos a um grupo de torcedores que o vaiaram e gritaram “Messi, Messi”.

Ao finalizar o encontro entre o Al-Nassr e o Al-Shabab, no qual a equipa do português venceu por 3-2, os torcedores da equipe local provocaram CR7, que teve de aguentar as referências ao futebolista argentino.

CR7 virou-se para uma das arquibancadas do Estádio Al-Shabab e pediu para que gritassem mais alto, em seguida, fez um gesto obsceno relacionado aos seus genitais.

حركة غير أخلاقية من كريستيانو رونالدو للجمهور بعد ترديدهم إسم ميسي pic.twitter.com/nyybhJmDDV — Messi Xtra (@M30Xtra) February 25, 2024

Os seguidores do Al-Shabab ficaram mais chateados com o gesto do Comandante, mas este ignorou-os e continuou a celebrar a vitória com os seus colegas.

O Al-Nassr está em segundo lugar na Liga da Arábia Saudita, com 52 pontos, quatro atrás do líder Al-Hilal, equipe do brasileiro Neymar.