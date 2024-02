Conheça a lista de vencedores do SAG Awards 2024

A celebração da nova edição dos SAW Awards esteve em perigo após a greve de Hollywood que paralisou completamente a indústria cinematográfica, no entanto, após uma série de negociações, tudo foi resolvido, por isso os convidados do evento reagiram entusiasmados com a gala.

Como parte da temporada de premiações, em 24 de fevereiro são realizados os Screen Actors Guild Awards 2024 no Shrine Auditorium & Expo Hall em Los Angeles, onde diversas celebridades se reuniram para reconhecer o trabalho de atores, produtores, diretores e cantores que participaram das produções mais populares dos últimos meses.

SAG Awards 2024 (Monica Schipper/Getty Images)

Vencedores do SAG Awards 2024

Melhor atuação de um ator em um papel principal

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer - VENCEDOR

Jeffrey Wright - American Fiction

Melhor atuação de uma atriz em um papel principal

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores - VENCEDORA

Carey Mulligan - Maestre

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor atuação de um ator coadjuvante

Sterling K. Brown - American Fiction

Willem Dafoe - Pobres Criaturas

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer - VENCEDOR

Ryan Gosling - Barbie

Melhor atuação de uma atriz coadjuvante

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púrpura

Penélope Cruz - Ferrari

Jodie Foster - Nyad

Da’Vine Joy Randolph - Os Rejeitados - VENCEDORA

Melhor atuação coadjuvante em um filme

American Fiction

Barbie

A Cor Púrpura

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer - VENCEDOR

Melhor equipe de especialistas em um filme

Barbie

Guardiões da Galáxia vol. 3

Indiana Jones e o chamado do destino

John Wick 4

Missão Impossível: Sentença de Morte - VENCEDOR

Melhor atuação de um ator em um filme para televisão ou série limitada

Matt Bomer - Fellow Travelers

Jon Hamm - Fargo

David Oyelowo - Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub - Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun - Treta - VENCEDOR

Melhor atuação de uma atriz em um filme para televisão ou série limitada

Uzo Aduba - Painkiller

Kathryn Hahn - Tiny Beautiful Things

Brie Larson - Lessons in Chemistry

Bel Powley - A Small Light

Ali Wong - Treta - VENCEDORA

Melhor atuação de um ator em uma série dramática

Brian Cox - Succession

Billy Crudup - The Morning Show

Kieran Culkin - Succession

Matthew Macfadyen - Succession

Pedro Pascal - The Last of Us - VENCEDOR

Melhor atuação de uma atriz em uma série dramática

Jennifer Aniston - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown - VENCEDORA

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - A Diplomata

Sarah Snook - Succession

Melhor atuação de um ator em uma série de comédia

Brett Goldstein - Ted Lasso

Bill Hader - Barry

Ebon Moss-Bachrach - O Urso

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - O Urso - VENCEDOR

Melhor atuação de uma atriz em uma série de comédia

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - O Urso - VENCEDORA

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Melhor desempenho de um elenco em uma série dramática

The Crown

The Gilded Age

The Last of us

The Morning Show

Succession - VENCEDOR

Melhor atuação de um elenco em uma série de comédia