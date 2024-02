Avatar: A lenda de Aang: as verdadeiras idades do elenco da série da Netflix vão te surpreender

Gordon Cormier é o protagonista de 'Avatar: A Lenda de Aang' | © 2024 Netflix, Inc. (Cortesía de Netflix © 2024)

Embora tenham se passado poucas horas desde a estreia da versão live-action de Avatar: A Lenda de Aang na Netflix, a série já se tornou uma das mais assistidas na plataforma de streaming.

O projeto segue os passos do jovem Avatar Aang enquanto ele aprende a dominar os quatro elementos para restaurar o equilíbrio em um mundo oprimido pelo governo tirânico da Nação do Fogo.

Além de contar uma história incrível de fantasia, a adaptação da série da Nickelodeon apresenta um elenco espetacular que certamente veremos em mais projetos no futuro.

As idades reais dos atores de Avatar: A Lenda de Aang

Por isso, a seguir, vamos te contar quais são as idades reais dos atores que fazem parte desta ambiciosa reinterpretação em ação ao vivo da popular Avatar: A Lenda de Aang.

Gordon Cormier - Aang

Gordon Cormier nasceu em outubro de 2009 no Canadá, então ele tem 14 anos. Enquanto isso, Aang aparenta ter 12 anos. No entanto, quando as filmagens da série começaram em 2021, ele tinha a mesma idade.

Kiawentiio - Katara

Kiawentiio nasceu em abril de 2006 no Canadá. Portanto, tinha 15 anos quando começou a filmar. Atualmente, tem 17 anos. Por outro lado, Katara tem 14 anos no início da história.

Ian Ousley - Sokka

Ian Ousley é um dos atores que mais se afasta da idade de seu personagem. Ele nasceu em março de 2002 no Texas, EUA. Portanto, ele tem 21 anos no momento e tinha 19 quando as filmagens começaram.

Sokka, por sua vez, tem 16 anos no início da trama de ação real produzida pelo gigante do streaming, de acordo com o Netflix Life. Na série animada, o personagem tinha um ano a menos.

Ian Ousley, Gordon Cormier e Kiawentiio em 'Avatar: A Lenda de Aang' | Cortesía de Netflix © 2024 (Cortesía de Netflix © 2024)

Dallas Liu - Zuko

Dallas Liu também é muito mais velho do que seu personagem. O ator nasceu em agosto de 2001 na Califórnia, EUA, o que indica que tem 22 anos atualmente e tinha 20 quando começou a gravar a série.

Enquanto isso, o príncipe Zuko tem 16 anos na primeira temporada da série animada criada por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko e 17 anos na versão da Netflix.

Paul Sun-Hyung Lee - Iroh

Paul Sun-Hyung Lee nasceu em agosto de 1972 na Coreia do Sul. Portanto, ele tem 51 anos atualmente e tinha 49 quando a série começou a ser filmada. A idade de Iroh nunca é esclarecida.

No entanto, pode-se assumir que tem entre 50 e 60 anos devido às pistas em sua história. Por isso, o ator tem aproximadamente a mesma idade que seu personagem na produção da Netflix.

Dallas Liu e Paul Sun-Hyung Lee em 'Avatar: A Lenda de Aang' | Cortesía de Netflix © 2024 (Cortesía de Netflix © 2024)

Daniel Dae Kim - Ozai

Daniel Dae Kim nasceu na Coreia do Sul em agosto de 1968. Portanto, ele tem 55 anos hoje em dia e tinha 53 anos quando filmou a série. A idade de Ozai é incerta, mas estima-se que tenha entre 40 e 50 anos.

Elizabeth Yu - Azula

Elizabeth Yu é outra das estrelas que são mais velhas do que seus personagens em. Ela nasceu em outubro de 2002 em Nova Jersey, então ela tem 21 anos agora e tinha 19 quando começou a filmar.

Entretanto, a inteligente, mas cruel e manipuladora princesa Azula tem a mesma idade que Katara no início da série animada que serve de base para o projeto do serviço digital.

Daniel Dae Kim e Elizabeth Yu em 'Avatar: A Lenda de Aang' | Cortesía de Netflix © 2024 (Cortesía de Netflix © 2024)

As idades dos demais membros do elenco de Avatar são:

Sebastian Amoruso - Jet: 24 anos

Maria Zhang - Suki: 24 anos

Arden Cho - Junho: 38 anos

Ken Leung - Comandante Zhao: 54 anos

Utkarsh Ambudkar - o rei Bumi: 40 anos

Amber Midthunder - Princesa Yue: 26 anos

Lim Kay Siu - Monge Gyatso: 63 anos

A Martinez - Pakku: 75 anos

Yvonne Chapman - Avatar Kyoshi: 35 anos

Tamlyn Tomita - Yukari: 58 anos

Casey Camp-Horinek - Gran Gran: 75 anos

CS Lee - Avatar Roku: 52 anos

Danny Pudi - O Mecanicista: 44 anos

Momona Tamada - Ty Lee: 17 anos

Thalia Tran - Maio: 17 anos

Joel Oulette - Hahn: 22 anos

Nathaniel Arcand - Arnook: 52 anos

François Chau - o Grande Sábio: 64 anos

Hiro Kanagawa - O Senhor do Fogo Sozin: 60 anos

Lucian-River Chauhan - Teo: 14 anos

A primeira temporada de Avatar: A Lenda de Aang está disponível apenas na Netflix.