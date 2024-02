“As mulheres faturam”, é isso que Shakira ganha em uma semana

“As mulheres não choram, as mulheres faturam”, é o que Shakira diz em sua música ‘Mussic Sessions #53′ com Bizarrap, e é que a série de músicas que a colombiana lançou contra seu ex Gerard Piqué realmente a fizeram faturar, aumentando seus ganhos por ser uma das mais ouvidas no mundo da música.

Em 2023, a artista ocupou o primeiro lugar em 22 países e no Spotify é a segunda cantora latina mais ouvida, conforme indicado pela People en Español, que relatou o que foi revelado por uma fonte sobre a quantidade de dinheiro que a cantora ganha semanalmente.

"A fonte disse ao meio citado: 'Ela ganha 50 mil dólares por semana', esclarecendo que esse valor é apenas pelas suas músicas na plataforma Spotify."

"O informante afirmou que nos Estados Unidos, mais de 165 milhões de listas de reprodução do Spotify incluem pelo menos uma música de Shakira."

Entre as músicas mais ouvidas de Shakira no Spotify estão 'TQG', 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', 'Whenever, Wherever', 'Waka Waka', 'Monotonía', 'El Jefe' e 'Te Felicito'.

Shakira no Prêmio Lo Nuestro

Shakira Shakira / Instagram

Entretanto, Shakira desfruta de seus milhões de dólares em sua nova vida em Miami, onde reside com seus filhos, depois de sair de Barcelona e deixar para trás o que viveu com Gerard Piqué.

Esta quinta-feira destaca-se com cinco nomeações na entrega da 36ª edição do Premio Lo Nuestro, que acontecerá no palco desportivo Kaseya Center em Miami. A cantora está nomeada nas seguintes categorias: Artista do Ano do Premio Lo Nuestro, Canção do Ano, Artista Pop Feminina do Ano, Colaboração do Ano Pop-Urbano e Canção do Ano Pop Urbano.

Na categoria Prêmio Lo Nuestro do Ano, Shakira compete com Bad Bunny, Camilo, Carin León, Feid, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Ozuna e Peso Pluma.

Na categoria de artista pop feminina do ano, ela compete com Aitana, Emilia, Gloria Trevi, Kany García, Kenia Os, Laura Pausini, Rosalía, Thalía e Tini.

Na categoria de Música do Ano Pop Urbano, ele concorre com sua música ‘TQG’ ao lado de sua compatriota Karol G, enquanto nas categorias de Música do Ano e Colaboração do Ano Pop-Urbano, ele compete com sua música ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53′, na qual participa com Bizarrap.