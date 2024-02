Anônimos e famosos reagem às derrotas de Bambam e Nego do Borel no Fight Music Show 4

Na noite do último sábado, dia 24 de fevereiro, aconteceu em São Paulo a quarta edição do Fight Music Show. Após o término do evento, as lutas mais esperadas da noite renderam uma série de reações na internet com anônimos e famosos compartilhando suas opiniões sobre os resultados.

Quem não deixou de reagir foi MC Daniel, que usou os stories do Instagram para aplaudir o funkeiro MC Gui, que nocauteou Nego do Borel em uma das lutas mais aplaudidas da noite. Segundo a publicação da Quem, Daniel não poupou palavras.

“MC Gui, mano, você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo, moleque. Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música”.

Com um desentendimento antigo entre os dois, a publicação não passou desapercebida, e Nego do Borel fez questão de rebater: “O pouquinho de boxe que eu aprendi eu te cubro na porrada. Você vem no Rio e finge que nada aconteceu, te meto a porrada, otário”.

EITA! Nego do Borel manda recado para MC Daniel após o artista fazer comentário sobre a luta dele: “Um pouquinho de boxe que eu aprendi, eu te cubro na porrada”. Eae o que vocês acharam? pic.twitter.com/ecQKQ4HCvC — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) February 25, 2024

Além de responder a publicação do funkeiro, Borel também reclamou da arbitragem da luta e acusou seu adversário de utilizar golpes ilegais.

“Fui jogado para fora do ringue, tomei golpe na nuca e o juiz não fez nada, não abriu contagem, não deu uma punição. Ali perto do ringue tinha mais de 200 gritando para ele e a minha torcida que veio do Rio estava separada. Que loucura, maior esculacho”.

“Falei pra vocês que eu ia quebrar o Bambation”

Outra luta que rendeu comentários foi a disputa entre o campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o campeão do BBB1, Kleber Bambam. Em apenas 36 segundos, a luta principal da noite chegou ao fim com um nocaute do boxeador, que fez questão de voltar às redes sociais para avisar que sua promessa foi cumprida. Veja:

Segundo o G1, enquanto Bambam publicou um vídeo dizendo estar “feliz por ter apanhado”, Popó usou suas redes sociais para falar com sua torcida e avisar que a promessa feita por ele foi cumprida com excelência.

“Falei para vocês que eu ia quebrar o Bambation, que ia nocautear ele, e fiz viu? Esse presente é pra vocês”.

Na internet, o público reagiu e não deixou passar o fato de que a luta mais aguardada da noite, também foi a mais rápida. Veja algumas reações:

5 horas para a luta principal 36 segundos de luta kskskskskksksksksksksk POPO VS BAMBAM ,TA SENTINDO A ENERGIA? pic.twitter.com/62jTX6taOn — Lucas (@THEL33X) February 26, 2024

Rapaz, fui pesquisar "Luta do Bambam vs Popó", só aparecia reels, tô entendendo não. — Bobo alegre 😄 (@Luiz_Luzs) February 26, 2024

Não importa o quão Bambam você é, um dia a vida vai te dar um Popó 😂#PopoVsBambam — Dαηiło Aηtoiηe (@Nilo_Red) February 26, 2024

Leia também: Popó diz que ‘vai passar por cima’ de Bambam em luta exibida na Globo e revela próximo adversário