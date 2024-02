A Marvel escolhe atores de Demolidor para as gravações da série Echo

A Marvel Studios, o estúdio de produção cinematográfica e televisiva americano, conhecido principalmente por criar filmes baseados nos personagens da Marvel Comics, anunciou que selecionou dois atores-chave da série ‘Daredevil’ para fazerem parte da nova temporada de ‘Echo’.

Trata-se dos atores Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, que retomarão suas icônicas interpretações de ‘Daredevil’ e ‘Kingpin’, respectivamente, nesta nova versão da série.

Ambos atores receberam elogios por suas atuações na série da Netflix, que agora faz oficialmente parte do cânone do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) no Disney+.

Echo e mudanças de elenco

A série Echo da Marvel Studios no Disney Plus selecionou vários atores coadjuvantes que anteriormente haviam sido interpretados por diferentes atores na série Daredevil produzida pela Netflix.

Num flashback para a infância de Wilson Fisk, a personagem ‘Kingpin’, no episódio final de ‘Echo’, D’Onofrio voltará a interpretar o papel enquanto ouve as vozes de seus pais, Bill e Marlene Fisk.

Deborah Ann Woll e Elden Henson, que interpretaram ‘Karen Page’ e ‘Foggy Nelson’ na série, também retornarão oficialmente para reprisar seus papéis.

Imagens vazadas do set de filmagens confirmaram sua participação, o que gerou entusiasmo entre os fãs.

Wilson Bethel também retomará seu papel como ‘Bullseye’ na nova versão de ‘Daredevil’. Isso foi confirmado quando ele foi avistado no set de filmagens com seu novo traje, o que sugere que seu personagem terá um papel proeminente na trama.

Embora ainda não tenha sido anunciada uma data de lançamento oficial para "Daredevil: Born Again", a produção da série já está em andamento.