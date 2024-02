3 reviravoltas bagunçam a vida desses personagens na novela Elas por Elas

O resumo divulgado pela TV Globo deixou claro que três reviravoltas bagunçam a vida de diversos personagens, como Jonas, Helena, Ísis, Giovanni e Marcos, nos próximos capítulos da novela Elas por Elas. Confira tudo na lista abaixo!

Jonas está na mira de todos

Em Elas por Elas, Helena (Isabel Teixeira) não esqueceu o seu amor doentio por Jonas (Mateus Solano) e afirma que viverá com ele para sempre. A vilã ainda descobre a senha do celular do ex-marido e envia uma mensagem para Giovanni (Filipe Bragança) e Adriana (Thalita Carauta) .

Elas por Elas: Jonas desaparece e Helena vasculha o seu celular (Reprodução/Globo)

Enquanto isso, Adriana se desespera com o sumiço do homem, que tenta subornar Fagundes (Antonio Tabet), que o ameaça.

Gravidez inesperada

Nos próximos capítulos da novela das 6, Ísis (Rayssa Bratillieri) conta a Marlene (Maria Ceiça) e Adriana que Cris (Valentina Herszage) está grávida de Giovanni e a notícia chega aos ouvidos de Marcos (Luan Argollo), que fica desconfiado e confronta a filha de Lara (Deborah Secco).

Cris revela que está grávida de Giovanni, nos próximos capítulos de Elas por Elas (Reprodução/Globo)

Porém, o filho adotivo de Helena no remake de Elas por Elas não consegue esquecer o seu amor por Ísis e, nos próximos capítulos da novela das 6, se declara para a filha de Adriana.

Fim dos laços

Em Elas por Elas, Natália pensa em cortar laços com Marcos (Reprodução/Globo)

Depois que Marcos descobre ser filho de Helena, o clima com os tios paternos fica ainda mais pesado. Em cenas futuras da novela Elas por Elas, Pedro (Alexandre Borges) conta para Natália (Mariana Santos) sobre a armação do rapaz e a protagonista diz que não confia mais no sobrinho.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

