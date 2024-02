Seria uma ‘vingança’ contra Camila Parker por chegar de branco ao casamento de Lady Di?

Para muitas pessoas, Camila Parker sempre será considerada a outra mulher, a vilã da história que fez com que a princesa Diana nunca pudesse se tornar rainha, pois se intrometeu em seu casamento ao ser a amante do atual monarca britânico, uma traição que ninguém perdoa e que marcou o início do fim de Lady Di.

Camila Parker recebeu uma dose de sua própria vingança em seu casamento

É bem conhecido que Camilla Parker teve a coragem de ir vestida de branco ao casamento da princesa Diana com Charles, ofuscando a noiva, ou pelo menos tentando, já que é uma regra não escrita de etiqueta não se vestir assim, pois essa cor é reservada para a noiva.

No entanto, alguém deu um tapa com luva branca em Camila Parker ao aparecer em seu próprio casamento com Charles usando um vestido totalmente branco e o melhor é que essa pessoa foi a rainha Elizabeth II, que talvez tenha mostrado um pouco de respeito pela falecida Diana.

O então príncipe Charles e Diana Spencer se casaram em 29 de julho de 1981 com convidados de luxo, incluindo a realeza britânica e personalidades influentes de outros reinos e países. No entanto, quem chamou a atenção com sua presença foi Camilla Parker.

A rainha Elizabeth II mostrou um pouco de respeito pela falecida Lady Di

Dizem que o branco é reservado para a noiva porque é a cor que a destaca, por isso é considerado de mau gosto usar esse tom na roupa se não for a mulher que vai se casar. A menos que seja algo explícito, é necessário evitar esses tons claros ou semelhantes ao branco.

Por isso, alguém fez a mesma coisa que Camilla Parker fez com a princesa Diana, ou seja, alguém chegou de branco em seu casamento para ofuscá-la, mas não foi qualquer um, foi ninguém menos que a própria rainha Elizabeth II, que usou um traje dessa cor.