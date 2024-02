Paraíso Tropical: Quem são as fofoqueiras do edifício Copamar na novela?

Em Paraíso Tropical, as fofoqueiras do edifício Copamar são as personagens Iracema (Daisy Lucidi) e Virgínia (Yoná Magalhães), que revelam todos os segredos aos moradores. Porém, as duas também vivem em pé de guerra, tanto que uma delas acaba na prisão.

O tal disse me disse é tão grande que Iracema convoca uma reunião de condomínio desejando apenas que Virgínia fique totalmente sem graça na frente dos demais moradores do prédio.

Paraíso Tropical: Iracema (Daisy Lucidi) e Virgínia (Yoná Magalhíes) não seguram a língua nem na reunião de condomínio (Fabrício Mota/Globo)

Mas, a fofoca é generalizada quando a síndica do Copamar descobre que seu plano deu errado. Esperta, a esposa de Belisário (Hugo Carvana) aparece com uma procuração do proprietário do apartamento que mora e consegue participar, mas o embate pessoal entre as duas começa quando Virgínia contra-argumenta todos os assuntos falados por Iracema.

O bate boca começa na frente de todos os moradores e as fofoqueiras da novela Paraíso Tropical falam o que sabem da vida pessoal uma da outra. Virgínia, por exemplo, revela para todos que o famoso tenente Brandão nunca foi herói, afirmando que o marido da síndica foi expulso do Exército por ter cometido muitos deslizes.

Paraíso Tropical: Iracema (Daisy Lucidi) vira sindica do prédio e acaba com farra em apartamento (Renato Rocha Miranda/Globo)

A fofoca deixa a personagem de Daisy Lucidi na novela desesperada e diz que Virgínia teve um caso com Brandão e também com um amigo de seu marido. A moradora do Copamar não consegue esconder o segredo que guardou durante anos e tenta explicar tudo para Belisário, que sai do local furioso.

A fofoca também atinge outra personagem de Paraíso Tropical. Na cena, Dinorá (Isabela Garcia), que também sempre acreditou nas histórias sobre o pai, fica arrasada e se recusa a falar com a mãe.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

