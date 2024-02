O curioso protocolo que a realeza espanhola tem que seguir com o sangue da rainha Letizia

Os membros da família real espanhola estão sujeitos a um protocolo rigoroso que tem sido atualizado ao longo do tempo. O rei Felipe, de 56 anos, não deve viajar no mesmo veículo que a princesa herdeira para preservar a instituição em caso de um acidente fatal. Por sua vez, a rainha Letizia sempre está do lado esquerdo de seu marido, enquanto Leonor ocupa o lado direito.

O peculiar protocolo que envolve o sangue da rainha Letizia na Espanha

No entanto, ao longo dos anos, o rei Felipe e a rainha Letizia quebraram centenas de regras com o objetivo de ganhar naturalidade e proximidade com o povo: as reverências são coisas do passado e a forma de se referir a eles já não deve ser formal nem fazer referência a Sua Majestade. Entre todas essas regras, há uma da qual nunca poderão se livrar e que tem a ver com o sangue.

Rei Felipe e Rainha Letizia ( Carlos Alvarez /@casarealdeespana/Getty Images / Instagram)

Parece que o protocolo dita que haja uma reserva de sangue pronta para ser utilizada imediatamente no caso de a rainha ou o rei precisarem.

A rainha deve ter sangue tipo O+ disponível para ser usado a qualquer momento

Especificamente, a rainha tem grupo sanguíneo O+, sangue muito comum e cujas reservas geralmente não faltam porque é o grupo mais frequente, mas não era assim com Juan Carlos, cujo grupo sanguíneo é A-, muito menos comum.

Foi o jornal de Salamanca que trouxe à luz essa curiosa e peculiar norma de segurança do protocolo real durante a visita da rainha Letizia em preparação para o projeto ‘Cidade do Espanhol’ e sua visita à exposição do legado de Carmen Martín Gaite no âmbito do Prêmio Arte 2024, da Fundação Princesa de Girona.