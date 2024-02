Mulheres de Areia: 4 momentos para não perder o capítulo desta segunda

A reprise da novela Mulheres de Areia está chegando ao fim nas tardes da Globo e, com as emoções à flor da pele, esses 4 momentos marcam o capítulo desta segunda-feira (26).

O embate entre Virgílio e Raquel

Mulheres de Areia: Raquel tenta acordo, mas Virgílio diz não para vilã (Reprodução/Globo)

No começo de mais uma semana, Clarita (Susana Vieira) leva Virgílio (Raul Cortez) para casa, pensando que ele terá paz, mas o executivo recebe uma visita desagradável para toda a família.

Depois de aceitar o acordo financeiro com Raquel (Glória Pires), que emprestou dinheiro em troca de ações milionárias, o personagem acaba tendo que lidar mais uma vez com a vilã da novela,que vai à mansão provocá-lo. No fim, Virgílio manda o segurança botá-la para fora.

A separação dos pais de Ruth

Mulheres de Areia: Raquel (Gloria Pires) e Floriano (Sebastião Vasconcellos) formaram uma família complicada em 1993 (Divulgação/Globo)

Enquanto a gêmea má de Mulheres de Areia apronta, Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos) vivem em casas separadas.

No capítulo desta segunda-feira (26), a mãe de Ruth (Glória Pires) e Raquel conta ao marido que vai se mudar para a casa azul e ele não gosta nada disso.

Na cena, o marido diz que ela não vai, mas não consegue impedi-la. Porém, Tonho da Lua (Marcos Frota) faz uma visita para Isaura na casa nova e diz que ela tem que voltar a morar com Floriano.

Malu vive tormento

Mulheres de Areia: grávida, Malu para no hospital depois de brigar com Alaor (Reprodução/Globo)

Grávida de seu primeiro filho, Malu (Vivianne Pasmanter) não tem mais um dia de paz em Mulheres de Areia. Na reprise, ela acaba sendo vítima de mais uma maldade de Luzia (Cibele Larrama).

Acontece que a mulher derruba uma panela de água fervendo em cima da irmã de Marcos (Guilherme Fontes), mas não consegue atingi-la.

Fuga da prisão

Mulheres de Areia: Donato confessa crime, mas suborno pode tirá-lo da cadeia (Divulgação/Globo)

Depois de muito pensar e cavar um túnel na cela para tentar fugir, Donato (Paulo Goulart) e Bastião (Dary Reis) conseguem deixar o presídio. No capítulo, os bandidos fogem por um bueiro.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

