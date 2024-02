Kate Middleton exige quebrar uma importante tradição da realeza por uma razão polêmica

Kate Middleton gera muita controvérsia na realeza britânica ao quebrar com uma antiga tradição em relação à educação de seu filho. A princesa de Gales decidiu romper com as expectativas da família real.

Kate Middleton procura romper com as expectativas reais em prol do bem-estar de seu filho mais velho

A duquesa de Cambridge gerou intenso debate nos círculos reais ao tomar uma decisão surpreendente em relação à educação de seu filho mais velho, o príncipe George. Ao contrário de seu marido, o príncipe William, e seu cunhado, o príncipe Harry, que frequentaram o prestigioso internato Eton, Kate decidiu romper com essa tradição real por um motivo muito especial.

Príncipe George O garotinho se parece cada vez mais com o pai (WPA Pool, Pool/Getty Images)

De acordo com fontes próximas à família real, a decisão de Kate remonta à sua própria experiência traumática durante o tempo que passou num internato feminino, onde a princesa sofreu bullying, deixando uma marca profunda nela. Como resultado, Kate expressou seu firme desejo de se opor a enviar seu filho para Eton, priorizando seu bem-estar emocional sobre as expectativas tradicionais da monarquia.

Kate Middleton quer proteger o filho dela do bullying escolar

Kate Middleton e o príncipe William estão enfrentando uma decisão muito importante sobre a educação de seu filho mais velho, o príncipe George. Após muitos anos de deliberação e desacordo, o casal real explorou opções que incluem uma escola majestosa em Oxford.

Entre as diferentes opções para a prestigiosa escola Eton, está a St Edward’s School em Oxford, também conhecida como ‘Teddies’, com uma mensalidade de 47 mil euros por ano. Outra opção mais chamativa é a Oundle School, localizada no norte de Northamptonshire. É uma escola mista que permitiria que seus irmãos estudassem com ele na mesma instituição.

É uma decisão que gerou intenso debate entre os meios de comunicação e observadores reais.