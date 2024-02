Injusto? Revelada cifra milionária que Lady Gaga ganhou por ‘Joker 2′, é muito menor que a do protagonista

‘Joker: Folie à Deux’ e ‘Joker 2′ são dois dos filmes mais aguardados do ano, especialmente porque, após ninguém ter expectativas em relação ao primeiro filme, ele calou muitas bocas ao se tornar uma das grandes obras-primas do cinema.

Havia muito ceticismo de que Todd Phillips (diretor de filmes de comédia barata como ‘Borat’ e ‘The Hangover’) pudesse fazer uma versão épica de um dos vilões mais sinistros. Mas ele conseguiu, e seu filme nem sequer fez parte do fracassado universo cinematográfico da DC que desapontou os fãs. Além disso, nem mesmo a presença do Batman foi necessária para se sustentar.

Agora Phillips retornará com Joaquin Phoenix como protagonista e será acompanhado por Lady Gaga, que tem demonstrado seu enorme talento dramático. No entanto, os fãs da intérprete de ‘Poker Face’ não estão muito contentes com uma revelação feita sobre os salários de cada um.

Quanto ganhou Lady Gaga por ‘Joker 2′?

O amor, a vingança e a loucura do The Joker e da Harley Quinn serão interpretados por Joaquin Phoenix e Lady Gaga nesta nova produção, que já despertou grandes expectativas com os trailers que foram divulgados.

O romance complicado tem sido uma parte importante das histórias em quadrinhos, séries e filmes do universo DC por quase 30 anos e, uma vez que sua primeira versão live action com Margot Robbie e Jared Leto não foi bem recebida, os fãs esperam que as coisas melhorem com Gaga no comando.

Embora Phoenix por si só seja um ímã para atrair o público, a presença de Gaga como Harley Quinn é o que tem feito com que se fale mais alto sobre este novo filme. Na verdade, as primeiras imagens que foram divulgadas da cantora caracterizada como a vilã distorcida incendiaram as redes sociais.

No entanto, para os fãs, Gaga não teria recebido o suficiente por este papel e pelo grande peso mediático que está carregando.

Lady Gaga Se reveló cuánto se le pagó a la cantante y actriz por Joker 2 (Instagram)

De acordo com a Variety, Joaquin Phoenix, de 49 anos, que originalmente recebeu 4,5 milhões de dólares pelo papel que lhe rendeu o Oscar, estaria recebendo 20 milhões de dólares para reprisar seu personagem Arthur Fleck. Por outro lado, o salário de Lady Gaga seria de 12 milhões de dólares.

Além disso, diz-se que a sequência será um musical, o que certamente implicará um trabalho extra por parte de Gaga.

A situação dividiu opiniões entre aqueles que questionam se se trata de uma injustiça de gênero ou se é justificável em relação ao tempo de tela que Lady Gaga terá no filme. Embora ela seja a rainha do crime e musa de The Joker, é possível que passe menos tempo na tela em comparação com Joaquin Phoenix. Levando em consideração a reputação do diretor e do filme, os fãs afirmam que é muito provável que a ação de receber metade do salário seja justificável.

É importante destacar que Gaga estaria ganhando mais do que Margot Robbie, que em 2020 ganhou, segundo a Variety, 10 milhões de dólares por interpretar Harley Quinn no filme independente Birds of Prey.