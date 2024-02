Casal em momento constrangedor durante o concerto de Luis Miguel

O cantor mexicano Luis Miguel, durante sua apresentação no MedPlus Coliseum de Bogotá, no dia 17 de fevereiro de 2024 (Juan Pablo Pino)

Durante um dos recentes concertos de Luis Miguel, um casal se tornou o centro das atenções ao ser captado em um momento desconfortável. Um vídeo viralizou nas redes sociais, gerando especulações e comentários por parte dos internautas.

No vídeo, podemos ver uma mulher ao lado de um homem que aparentemente é seu parceiro. À medida que Luis Miguel interpreta sua música ‘Mientras te olvido’, a mulher começa a mostrar sinais de desconforto. Seus gestos e expressões faciais revelam certa irritação.

O vídeo captado durante o concerto gerou diversas reações por parte dos internautas. Alguns expressaram empatia pela mulher, enquanto outros fizeram piadas ou comentários sarcásticos.

A situação captada no vídeo levantou especulações sobre o estado do relacionamento do casal. Alguns se perguntam se a mulher já não tem interesse em seu parceiro ou se estava apenas chateada naquele momento específico.

