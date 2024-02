Um craque completo: conheça a nova jogada de Messi que está dando a volta ao mundo

Lionel Messi é um jogador de futebol profissional que atualmente joga pelo Inter de Miami e pela Seleção Argentina, com a qual se tornou campeão do mundo. Nasceu em Rosario, Argentina, em 1987 e começou a jogar futebol desde muito jovem. Aos 13 anos, mudou-se com sua família para a Espanha para se juntar à academia juvenil do FC Barcelona.

Desde então, Messi teve uma carreira impressionante no futebol. Ele ganhou inúmeros títulos com o FC Barcelona, incluindo 10 títulos da La Liga e 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. Ele também ganhou vários prêmios individuais, incluindo sete Bolas de Ouro.

Mas o que torna o Messi tão especial é a sua habilidade em campo. Ele é conhecido pela sua velocidade, habilidade de driblar e capacidade de marcar gols incríveis. Muitos o consideram um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos.

Na verdade, Inter de Miami e Real Salt Lake disputaram o primeiro jogo da temporada 2024 da MLS, mas além do jogo, o que mais deu o que falar foi a espetacular jogada de 'La Pulga', como também é conhecido em muitas partes do mundo.

A MLS voltou à ação nesta quarta-feira com o jogo entre o Inter de Miami e o Real Salt Lake, onde Lionel Messi impressionou os espectadores com uma jogada espetacular.

Aos 42 minutos, Lionel Messi pegou na bola na entrada da área e cortou para o centro procurando um ângulo para chutar no esférico.

Um jogador do Real Salt Lake estava caído na meia lua e estava no caminho do campeão do mundo, que, para surpresa de todos, tocou a bola por cima de seu oponente.

Infelizmente, para o astro argentino, outro defensor do Real Salt Lake não permitiu que ele chutasse em direção ao gol defendido por Zac MacMath.

A espetacular jogada