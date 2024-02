Soft mullet: 4 cortes de cabelo modernos e ousados para mulheres de 30 anos que estão fazendo sucesso entre as famosas

O ‘soft mullet’ é uma variante do clássico mullet que traz muita feminilidade. É um corte que reúne elementos que nos remetem à música, à rebeldia, mas também a um profundo compromisso de abraçar sua personalidade.

Esta juba que surgiu nos anos 80, permaneceu ao longo do tempo e foi se adaptando às diferentes épocas, seja em diferentes comprimentos ou acabamentos, em todas as cores de cabelo que possamos imaginar, descobrimos que é uma excelente opção para renovar o seu visual.

Soft mullet com efeito de cabelo molhado

Não é segredo que a popularidade do cabelo molhado aumenta à medida que a estação mais quente do ano se aproxima. Em combinação com o soft mullet, nos dá uma imagem super moderna. O corte tem a parte de trás muito mais longa para enfatizar as diferentes alturas que compõem este estilo tão feminino e rebelde.

Camadas suaves

Se você tem cabelos nos ombros e quer renová-los, o soft mullet em camadas é perfeito para dar um toque especial ao seu cabelo. Para alcançar este visual de forma incrível, você deve deixar os lados do seu cabelo mais curtos e ir variando gradualmente a altura até chegar à parte mais longa. Uma franja é a companhia perfeita para este estilo, então você pode incluí-la para enquadrar o seu rosto.

Soft mullet

Se você está na transição do cabelo curto para o cabelo longo e quer renovar um pouco seu estilo, o mullet suave aqui desempenha um papel de destaque. A diferença notável com a versão mais clássica reside na suavidade dos cortes e nas alturas não serem tão diferentes entre si, permitindo que se unam de uma maneira muito suave, ultrafeminina e com muito estilo.

Soft mullet na versão dos anos 80

Em vez de deixá-lo bagunçado, o ideal é optar por arrumá-lo em ondas para dar mais movimento. Algo que dará um toque espetacular é ter um cabelo brilhante, então não faz mal procurar produtos que favoreçam a hidratação do seu cabelo ou que possam adicionar aquele toque extra de brilho.