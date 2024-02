Produtor do filme de anime Your Name é preso por pornografia infantil

Koichiro Ito, um dos produtores do aclamado anime ‘Your Name’ (Kimi no na wa), foi preso pela polícia japonesa como suspeito de estar envolvido em crimes relacionados à pornografia infantil.

O produtor, de 52 anos, teria pedido a uma adolescente de 15 anos que lhe enviasse fotos nuas para o seu celular, depois de a ter conhecido através de uma rede social, de acordo com detalhes revelados pela polícia à rede estatal NHK. Isto constitui uma violação das leis japonesas, que proíbem a posse e distribuição de material pornográfico infantil.

Diante desse fato, Ito, presidente de uma empresa de produção em Shibuya, confessou ter solicitado fotos de menores "em várias ocasiões no passado", de acordo com a mídia mencionada anteriormente.

'Your Name', de Makoto Shinkai (2016)

A detenção causou comoção na indústria do entretenimento e nos fãs do filme. ‘Your Name’ se tornou a terceira obra cinematográfica japonesa de maior bilheteria da história, com uma arrecadação global de 382 milhões de dólares. Além de seu sucesso de bilheteria, o filme foi premiado em vários festivais internacionais e elogiado pela crítica.