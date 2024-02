Paraíso Tropical: revelado quem ajuda Paula a sair da clínica do Dr. Guedes

A vida de Paula (Alessandra Negrini) em Paraíso Tropical muda radicalmente, mas a protagonista da novela da Globo ganha uma nova aliada ao ser internada no hospital de segurança máxima.

Estamos falando de Mercedes (Cristina Galvão), que se torna uma amiga para ela dentro da clínica administrada pelo Dr. Guedes (Gustavo Ottoni). Tudo acontece depois dela escutar da interna como sua irmã gêmea pode ser traiçoeira.

Na cena, a enfermeira decide ajudar a protagonista de Paraíso Tropical a fugir do local, mesmo sabendo que isto pode lhe custar o emprego. Paula conta como Taís (Alessandra Negrini) está ocupando seu lugar e enganando a todos, inclusive seu marido Daniel (Fabio Assunção).

Paraíso Tropical: Mercedes descobre que Paula está na clínica "por engano" (Willian Andrade/Globo)

Receosa com tudo que a gêmea má pode fazer ao marido, Paula diz que precisa sair do hospital o mais rápido possível e Mercedes fala que pensará em um jeito de tirá-la dali.

Taís fica cheia da grana

Taís (Alessandra Negrini) não perde tempo e fica cheia da grana após dar um novo golpe e fingir ser uma outra pessoa em Paraíso Tropical. Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos dias, a vilã da novela da Globo consegue sair vitoriosa mais uma vez.

Numa cena chocante, a vilã da novela escrita por Gilberto Braga na Globo faz um atentado contra a própria irmã, jogando Paula (Alessandra Negrini) no mar.

Taís e Olavo colocam Paula, a protagonista de Paraíso Tropical, em clínica de segurança máxima (Reprodução/Globo)

Neste golpe, a pilantra não está sozinha, já que conta com a ajuda de Ivan (Bruno Gagliasso) para dopar Paula e a jogar no mar, a fazendo sumir completamente do mapa e assumindo sua identidade.

Tudo acontece depois que Paula se casa com Daniel (Fábio Assunção), que fica um tempo casado com a cunhada má. Voltando ao golpe de Taís, antes dela jogar sua irmã gêmea ao mar, Ivan consegue levar a protagonista de Paraíso Tropical para um galpão próximo à casa de campo onde ocorreu a cerimônia de casamento.

A farsa será vista em diversos capítulos de Paraíso Tropical, até que a protagonista da novela apareça. Querendo manter tudo como manda o figurino, Taís consegue imitar o jeito da irmã e, desta maneira, fazer com que o personagem de Fábio Assunção siga com o casamento.

