‘Duna 2’ está sendo elogiado e reconhecido como uma “obra-prima” pela crítica

A sequência de Duna é aguardada desde antes mesmo da estreia do primeiro filme. Dirigido por Denis Villeneuve, o filme gerou muitas expectativas desde o início, já que o primeiro ofereceu uma excelente experiência cinematográfica e todos estavam ansiosos para ver como o diretor continuaria a épica adaptação do influente romance de Frank Herbert. Agora, as primeiras reações dos críticos a Duna 2 foram divulgadas e tudo indica que o filme atendeu e até superou as altas expectativas.

A saga de Duna é conhecida por sua narrativa complexa e vasto universo de ficção científica, e Villeneuve enfrentou o desafio de capturar a essência da obra literária na tela grande. A segunda parte desta adaptação prometia uma expansão ainda maior do mundo de Arrakis, com um elenco estelar que retorna, além de excelentes novas incorporações.

O que os críticos disseram

As primeiras impressões dos críticos indicam que Villeneuve conseguiu uma "obra-prima". Destacam-se a impressionante cinematografia de Greig Fraser, a emotiva partitura de Hans Zimmer e as atuações do elenco principal, especialmente de Timothée Chalamet, Austin Butler e Zendaya. Abaixo, algumas das primeiras reações dos críticos em X (anteriormente Twitter):

Gregory Ellwood, do The Playlist, disse: “Duna 2 é muito impressionante. Villeneuve cria alguns momentos verdadeiramente VISIONÁRIOS. Austin Butler oferece uma atuação verdadeiramente transformadora (sem mencionar a maquiagem). Final muito emocionante. Um pouco longo? Sim. Eu esqueci que a revi no dia seguinte? Sim. Mesmo assim, será enorme”.

Por sua vez, Jazz Tangcay, da Variety, afirma que “Duna 2 é uma epopeia gigante, uma aula magistral de arte, desde a excepcional fotografia de Greig Fraser até a magnífica construção do mundo de Patrice Vermette. Denis Villeneuve entregou sua obra-prima dirigindo um dos melhores filmes de ficção científica para as gerações futuras”.

Steven Weintraub, do Collider, disse: “sem surpresa para ninguém, eu amei #Duna2. Realização cinematográfica incrível. Música brilhante. Todo o elenco foi excelente. Minha única reclamação foi que eu queria que fosse mais longa. Não estou brincando. O filme tem 2 horas e 40 minutos (?) e eu teria adorado vê-lo por mais uma hora”.

“Duna 2 é uma obra-prima. Denis Villeneuve apresenta uma conquista impressionante e repleta de ação em uma história complexa e contundente. É um filme incrível e emocionante que exige ser visto na tela mais ampla e imersiva possível. Eu amei. Inovador e emocionante. Algumas das imagens de Duna 2 me deixaram tão surpreso que sinto que entendo como todos se sentiram ao ver Star Wars pela primeira vez em 1977. Às vezes, é simplesmente incrível”, escreveu Brandon Davis, do Comic Book.