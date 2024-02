BBB 24: Terceiro Anjo consecutivo de Michel rende memes nas redes sociais; confira

Sortudo, Michel vence mais uma Prova do Anjo no BBB 24, sendo a sua terceira seguida. Desta vez, além de ser autoimune, o Anjo ainda tem o poder de imunizar alguém. O Anjo também levou um ano de Downy e R$ 10 mil reais.

Os participantes da prova foram Giovanna, Wanessa, Michel, Yasmin, Matteus, Leidy Elin, Pitel, Rodriguinho, Fernanda e MC Bin Laden.

“Michel, você já sabe como funciona, né?”, disse Tadeu Schmidt ao anunciar o vencedor da prova. Para o almoço do anjo, o brother convidou Giovanna, Isabelle e Raquele.

Já para o ‘Castigo do Monstro’, Michel escolheu MC Bin Laden e Lucas Henrique.

Michel convidou Gio, Isa e Raquele para o almoço do anjo 💜 #TeamGiovanna #BBB24 pic.twitter.com/ElS2HBdbSb — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) February 24, 2024

Foi por pouco

A prova, patrocinada pela marca Downy, era uma espécie de labirinto com um circuito. Michel conseguiu concluir o percurso em 1:37:292, apenas cinco segundos a menos que MC Bin Laden.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Após maior lance, Leidy Elin ganha poder de indicar alguém ao Paredão

esse frame do bin lamentando enquanto o michel comemora mais um anjo CINEMA #bbb24 pic.twitter.com/Ho0xPnx7df — paiva (@paiva) February 24, 2024

Memes do sortudo

De sete provas do Anjo, Michel levou três, sendo de forma seguida, e claro que toda essa sorte rendeu diversos meses nas redes sociais. Confira!

a família do michel tendo que gravar mais um vídeo pra ele #bbb24 pic.twitter.com/WUkiuDxeVi — ᴊᴜʟɪᴀ 🏹 (@itzjuliareis) February 24, 2024

MICHEL É UMA MÁQUINA pic.twitter.com/dxUwDqkLY3 — 𝙢𝙞𝙘𝙠𝙖 𝙥𝙞𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖 (@mickadaquebrada) February 24, 2024

BBB 24: Após se tornar Líder, Beatriz faz descoberta sobre votos e se choca: “Mexeu comigo”

Pensando ser uma das mais perseguidas da casa no BBB 24, Beatriz se chocou ao acessar a Central do Líder e verificar quem votou nela no reality. Até o momento, Beatriz recebeu apenas o voto de Luigi , sexto eliminado do programa.

“Leidy, você estava aqui na hora que eu fiquei sabendo que a casa nunca votou em mim?”, questiona a Líder à Leidy Elin. “Nossa, mexeu comigo também, sabe? Porque, aí que está, igual Bin falou: tem gente que está com você e fala mal de você. Mas ninguém nunca votou em mim”.

LEIA MAIS: BBB 24: “O que eles estão procurando a gente já tem”, diz Rodriguinho à Wanessa Camargo e Yasmin