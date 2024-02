BBB 24: Após se tornar Líder, Beatriz faz descoberta sobre votos e se choca: “Mexeu comigo”

Pensando ser uma das mais perseguidas da casa no BBB 24, Beatriz se chocou ao acessar a Central do Líder e verificar quem votou nela no reality. Até o momento, Beatriz recebeu apenas o voto de Luigi , sexto eliminado do programa.

“Leidy, você estava aqui na hora que eu fiquei sabendo que a casa nunca votou em mim?”, questiona a Líder à Leidy Elin. “Nossa, mexeu comigo também, sabe? Porque, aí que está, igual Bin falou: tem gente que está com você e fala mal de você. Mas ninguém nunca votou em mim”.

Mesmo com um único voto em quase dois meses de reality, a trancista lembra que a colega de confinamento também já foi indicada diretamente ao Paredão, o que em sua opinião é mais grave. “Mas teve gente que te mandou direto. Tem que lembrar disso”.

“É, mas foi só Lucas”, diz a vendedora. “As vezes que você foi, você foi direto, é pior do que você só tomar um voto e não ir”, opina a sister.

Matteus, que também participava da conversa, aconselha a sister a votar em quem já votou nela.

“Tu vota na pessoa que sabe que nunca votou em ti e não te colocaria, e tu se coloca na mira. E dependendo, você coloca na mira do grupo, o que é pior”, observa Alegrete.

“Aquele grupo ali acho que está meio balançado, hein”, diz Elin. “Pois é. Michel olhou para gente e falou: não sou Gnomo. Falou bem claro. Mas talvez, para se proteger, ele possa ser, depois volta a não ser e vai e volta”, comenta Alane, que está junto ao grupo. Beatriz, então, explica que cogitou não colocar Michel e Giovanna no Na Mira do Líder. “Para não atrair”.

*Com informações de gshow.

