BBB 24: Após maior lance, Leidy Elin ganha poder de indicar alguém ao Paredão

No ‘Perde e Ganha’ do BBB 24, a sortuda deste sábado (24) foi Leidy Elin. Ao entrar no Confessionário, os participantes deram seus lances para levar o Poder Curinga, e com o lance de 2.760 estalecas, a sister conquistou o ‘Poder da Palavra’, podendo indicar alguém direto para o Paredão.

Jogo de sorte

Após participarem de um jogo de sorte, que poderia acrescentar ou retirar estalecas dos brothers e sisters, os participantes do reality escolheram se queriam ou não entrar no leilão.

Veja qual foi o lance de cada um:

Fernanda

Tinha: 750 estalecas

Perde 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 650 estalecas

Fernanda escolhe não dar nenhum lance pelo Poder Curinga

Pitel

Tinha: 2640 estalecas

Ganha 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2740 estalecas

Dá lance de 2240 pelo Poder Curinga

Michel

Tinha: 1600 estalecas

Ganhou 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1700 estalecas

Dá lance de 1700 estalecas pelo Poder Curinga

Lucas Henrique

Tinha 2081 estalecas

Ganhou 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2581 estalecas

Dá lance de 2000 estalecas pelo Poder Curinga

MC Bin Laden

Tinha: 680 estalecas

Ganha 800 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1480 estalecas

Dá lance de 900 estalecas pelo Poder Curinga

Matteus

Tinha: 2240 estalecas

Ganha 800 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 3240 estalecas

Dá lance de 2500 pelo Poder Curinga

Rodriguinho

Tinha 2150 estalecas

Ganhou 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2250

Dá o lance de 2200 estalecas pelo Poder Curinga

Leidy Elin

Tinha 1960 estalecas

Ganhou 800 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2780

Dá o lance de 2760 pelo Poder Curinga

Alane

Tinha 1650 estalecas

Perde 800 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 850 estalecas

Alane escolhe não dar lance pelo Poder Curinga

Davi

Tinha 1930 estalecas

Ganhou 1 estaleca no Perde e Ganha

Saldo final: 1931 estalecas

Dá o lance de 1931 pelo Poder Curinga

Raquele

Tinha 2380 estalecas

Ganhou 100 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 2480

Dá o lance de 2480 pelo Poder Curinga

Isabelle

Tinha: 1640 estalecas

Ganhou 1 estaleca no Perde e Ganha

Saldo final: 1641

Isabelle escolhe não dar nenhum lance pelo Poder Curinga

Beatriz

Tinha: 870 estalecas

Perdeu 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 570

Dá lance de 200 estalecas pelo Poder Curinga

Yasmin

Tinha: 1700 estalecas

Perdeu 300 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1400 estalecas

Dá lance de 1400 estalecas pelo Poder Curinga

Wanessa

Tinha: 1090 estalecas

Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha

Saldo final: 1590

Dá lance de 1000 estalecas pelo Poder Curinga.

*Com informações de gshow.

