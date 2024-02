A cabeça como a de um humano, a incrível espécie de anaconda descoberta na Amazônia na companhia de Will Smith

Uma notícia não adequada para aqueles que sofrem de ofidiofobia. Especialistas descobriram na Amazônia o que poderia ser a maior cobra do mundo, que pertence à espécie anaconda e suas dimensões são abismais.

Os cientistas descobriram na selva amazônica uma espécie de anaconda gigante não documentada até agora. De acordo com os primeiros estudos, o animal poderia atingir um tamanho próximo de 8 metros e pesar até 250 quilogramas.

Descobrem nova espécie de anaconda no Amazonas Captura de tela

O animal foi encontrado durante as filmagens da série da Disney+ Pole to Pole da National Geographic com Will Smith, que, de acordo com o site IFLScience, não teve nenhum problema em entrar na água e ajudar a capturar anacondas. Também contou com a participação do biólogo e apresentador holandês Freek Vonk.

As anacondas verdes são as serpentes mais pesadas do mundo, de acordo com o Museu de História Natural do Reino Unido, que apontou que a mais pesada já registrada pesava 227 quilogramas. Media 8,43 metros de comprimento e 1,11 metros de largura.

Descobrem nova espécie de anaconda no Amazonas Getty Images (Mark Newman/Getty Images)

Uma diferença significativa

Os especialistas descobriram que as espécies de anaconda verde do norte têm diferenças em relação às do sul, existindo uma distinção genética de 5,5%.

"É bastante significativo: para colocar em perspectiva, os humanos se diferenciam dos chimpanzés apenas em 2%", disse Fry. As descobertas são descritas na revista MDPI Diversity.

Uma descoberta fundamental

O fato, além do tamanho desses animais, é um bom sinal do controle que é mantido no ecossistema da região. Uma população saudável de sucuris significa um ambiente abundante em recursos como alimentos e água limpa.