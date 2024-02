7 personagens entraram em Renascer; essa lista vai ajudar a conhecê-los melhor

Nesta semana, 7 personagens entraram em Renascer. Mas, se você está perdido com tanta gente no elenco da novela exibida na faixa das 21 horas da Globo, a lista abaixo ajuda a conhecê-los de forma rápida para não perder o fio da meada.

José Augusto

Remake de Renascer: José Augusto (Renan Monteiro) volta à fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Paulo Barros/Globo)

Começamos pelo filho mais velho do protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira). Depois de um longo tempo sumido, o personagem vivido por Renan Monteiro pisou na fazenda Jequitibá-Rei e deve ficar pela Bahia, pelo menos, por enquanto.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: revelado quem ajuda Paula a sair da clínica do Dr. Guedes

O irmão de Zé Bento (Marcello Melo Jr), Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva) deu um susto daqueles no pai ao chegar em casa anunciando que vai fechar seu consultório em Salvador. Pelo visto, a visita deve ser um pouco mais demorada do que o previsto.

Damião

Remake de Renascer: Damião entra na novela para matar José Inocêncio (Fábio Rocha/Globo)

Cheio de mistério, Xamã chegou na mesma fazenda e deixou todo mundo desconfiado. Com cara de poucos amigos, ele é um matador contratado para dar fim em José Inocêncio, que também não foi muito com o perfil do moço.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Coronel Egídio deixa escapar motivo para empregar Tião Galinha

O homem para justamente na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) para sondar sobre sua próxima vítima e deixa o comerciante com a pulga atrás da orelha. O objetivo de Damião é ser contratado como funcionário do fazendeiro para ganhar a confiança de todos e realizar o serviço.

Egídio

Remake de Renascer: Egídio se apaixona por Joana e manda Tião Galinha para longe da fazenda (Paulo Belote/Globo)

O vilão da novela Renascer é interpretado por Vladimir Brichta. Ele é o único filho do falecido Firmino (Enrique Diaz), que morreu na primeira fase da novela da Globo, após o embate com o Coronel Belarmino (Antonio Calloni).

LEIA TAMBÉM: Olhos velozes: aponte ‘DECADÊNCIA’ neste caça-palavras em apenas 14 segundos e descubra habilidade

Egídio herdou do pai a rixa com José Inocêncio e vai começar uma guerra declarada com o fazendeiro.

Tião e Joana

Remake de Renascer: Joana e Tião Galinha moram na fazenda de Egídio e Dona Patroa (Fábio Rocha/Globo)

O casal interpretado por Irandhir Santos e Alice Carvalho também movimenta o remake da Globo. Na novela das 21 horas, eles foram encontrados pelos religiosos da trama e vão morar na fazenda de Egídio e Dona Patroa (Camila Morgado).

No remake de Renascer, Tião é um catador de caranguejo, humilde, que deseja sair da miséria e oferecer uma vida de rainha para sua esposa. Na fazenda do vilão, ele é chamado de Tião Galinha.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: relembre como Camila descobre chantagem de Fred

Já Joana começa a trabalhar dentro da casa de Egídio e Dona Patroa e precisa lidar diariamente com o assédio do vilão da história.

Teca e Du

Remake de Renascer: Teca (Lívia Silva), Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz) entram na novela da Globo (Estevam Avellar/Globo)

Lívia Silva também chegou ao remake da Globo. Sua personagem enfrenta dificuldades para sobreviver, assim como seus amigos Neno (Gabriel Lima da Silva) e Pitoco (Juan Queiroz), jovens em situação de rua.

Em Renascer, Teca está grávida de Du (José Duboc), mas vive um dilema por não ter condições de criar a criança. Mas, um acidente coloca Buba (Gabriela Medeiros) em seu caminho e as duas viram grandes amigas.

LEIA TAMBÉM: “Borderlands” é adaptado para os cinemas e as primeiras imagens do filme chamam atenção