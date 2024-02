Taylor Swift reage muito feliz a um fã que usava uma camiseta de Travis Kelce na Austrália

Taylor Swift Getty imagens (Kevin Mazur/Getty Images for TAS Rights Mana)

Durante o seu recente show em Melbourne, Austrália, Taylor Swift, de 34 anos, teve um encontro especial com uma família de fãs que vestiam camisetas dos Kansas City Chiefs com o nome e número de Travis Kelce estampados nas costas. A cena foi capturada em um vídeo adorável compartilhado pela matriarca Laura Elizabeth Luther.

O vídeo causou sensação nas redes sociais, onde se pode ver Taylor sorrindo amplamente e observando as camisetas enquanto interpretava "The Archer" durante seu set de abertura. A família, composta por quatro pessoas, conseguiu ingressos na primeira fila para o show da turnê Eras de Taylor Swift.

A incrível reação de Taylor Swift diante da roupa de uma família em seu show na Austrália

Os filhos de Luther, Jagger e Johny Jones, estavam animados por estar lá, com Jagger entusiasmado por ver a cantora e Johny segurando alegremente um cartaz indicando que era o seu primeiro show. No vídeo compartilhado por Luther, pode-se ver como Taylor Swift faz contato visual com a família e parece apreciar o gesto de apoio a Travis Kelce.

Esta interação foi especialmente significativa para a família, pois semanas antes do show, os filhos de Luther tinham sido alvo de bullying na escola por usarem pulseiras de amizade, tornando o reconhecimento de Taylor ainda mais especial.

Além do gesto de Taylor Swift, a família recebeu outro sinal de apreço quando a cantora "curtiu" um Reel do Instagram que mostrava a família desfrutando de sua performance. Esse gesto não só validou a emoção da família, mas também adicionou um toque extra de felicidade a uma noite que já era inesquecível para eles.

Taylor Swift triunfa na Austrália e Travis espera por ela

Por outro lado, enquanto Taylor Swift encantava seus fãs na Austrália, seu namorado, Travis Kelce, estava a caminho para se juntar a ela em seus próximos shows em Sydney. Travis chegou oficialmente em Sydney em 21 de fevereiro e é esperado que compareça ao próximo show de Taylor na cidade.

Esta visita não só emociona os fãs do casal, mas também alimenta os rumores sobre o ponto em que chegou o relacionamento de alto perfil entre Taylor Swift e Travis Kelce, dando vida a um possível casamento.