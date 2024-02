Selena Gómez está de volta: saiba mais sobre a música ‘Love On’ e veja o vídeo

Selena Gómez surpreendeu seus fãs com o lançamento de ‘Love On’, marcando assim seu retorno à música de forma oficial. Aqui compartilhamos todos os detalhes sobre essa música e sobre a carreira da artista.

Ouça a nova música da Selena Gomez

O vídeo musical de ‘Love On’ foi filmado em Paris e é uma obra visual com uma presença variada de dançarinos e cenários. Baseia-se na temática de beijos e amor, encontrando inspiração no mundo da arte. Os seguidores de Selena têm expressado seu apoio e alegria diante de sua recente produção musical.

Em apenas algumas horas, atingiu meio milhão de visualizações no YouTube.

Aqui você pode ouvir a música e assistir ao vídeo oficial:

A carreira musical de Selena Gomez

Desde os seus primeiros dias como estrela da Disney até se tornar uma das artistas pop mais influentes da atualidade, Selena cativou o público com o seu talento multifacetado.

Selena começou sua carreira no entretenimento em uma idade jovem, ganhando reconhecimento por seu papel principal na bem-sucedida série do Disney Channel, ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’. No entanto, ela logo revelou seu verdadeiro potencial musical, formando a banda Selena Gomez & the Scene em 2009.

O álbum de estreia da banda, Kiss & Tell, marcou o início de uma carreira musical de destaque para a artista. Seu sucesso continuou com álbuns como A Year Without Rain e When the Sun Goes Down, consolidando sua posição na cena pop.

Depois de uma pausa com a banda, Gómez lançou-se como artista solo com álbuns como Stars Dance e Revival. Os singles Good for You e Hands to Myself foram sucessos que destacaram sua evolução musical e estilo único.

Selena Gómez tem mostrado ser uma força imparável na música pop, combinando seu talento inato com uma autenticidade que ressoa em seus seguidores.