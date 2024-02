Saiba o valor da mensalidade da escola onde William e Kate Middleton pretendem matricular o filho mais velho

O príncipe William e Kate Middleton estão considerando a St Edward’s School em Oxford, conhecida carinhosamente como ‘Teddies’, para a educação de seu primogênito, George.

Esta escola se destaca não apenas pela sua tradição, mas também pelo seu compromisso com a felicidade e o desenvolvimento sustentável dos alunos. Com uma anuidade aproximada de 47.000 libras, o que se traduz em cerca de R$ 25 mil mensais, a St Edward’s School é uma das instituições educacionais mais prestigiadas do Reino Unido, fundada em 1863.

A escola é renomada por seu “espírito de inclusão” e um ethos voltado para a colaboração, enfatizando a importância da felicidade dos estudantes e sua capacidade de reconhecer o que os fará felizes.

Além de um curso de sustentabilidade, o currículo inclui Design, Ciências do Esporte, Mundo Clássico, Língua Inglesa, Literatura Mundial, Matemática e Ciências, bem como programas preparatórios para estudantes interessados em carreiras no Exército, na Marinha ou na Força Aérea.

A escolha potencial da St Edward’s School marca uma possível mudança na tradição da família real, que historicamente favoreceu a Eton College para a educação de seus membros masculinos.

Esta mudança reflete o desejo dos duques de Cambridge de escolher uma instituição que melhor se alinhe com os valores e aspirações futuras para seu filho, em vez de seguir estritamente as convenções reais.

A decisão de William e Kate sinaliza uma abordagem moderna e consciente na escolha da educação para George, destacando a importância de um ambiente inclusivo e sustentável que promova a felicidade e o bem-estar dos alunos, além de prepará-los para um futuro responsável e engajado.

Fonte: Caras

