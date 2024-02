Popó diz que ‘vai passar por cima’ de Bambam em luta exibida na Globo e revela próximo adversário

Após muitas provocações de Kleber Bambam, Acelino Popó finalmente respondeu ao adversário dias antes do encontro no ringue.

O ex-BBB e fisiculturista e o Tetracampeão mundial irão disputar a luta principal do Fight Music Show 4, que acontece neste sábado (240 em São Paulo. O combate terá transmissão da Globo e do canal no Youtube ‘Combate’.

Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, de 48 anos, já foi quatro vezes campeão mundial de boxe. Em entrevista ao ‘Combate’, o pugilista disse que o objetivo de manter a cultura do boxe no país ainda presente foi alcançado.

“O gostoso disso tudo é que estou divulgando o meu esporte. Tem muita gente voltando, tem muita gente chegando, tem muita gente começando a praticar o boxe, e isso que é legal, né? Essa juventude que não conhecia o Popó.”

Tetracampeão mundial responde provocações

Popó garante que não está ansioso e nem preocupado para a luta, e diz que vai “passar por cima” de Bambam.

“Ele está há meses me perturbando, não foi pouco. Agora é a hora de eu descontar tudo. Quem é que vai pagar? O Bambam”.

Novo desafiante

Ainda sobre a luta com Bambam, Popó diz que será apenas a primeira, já que mais uma pessoa corajosa o desafiou.

“Eu tenho uma luta daqui um mês em Floripa. Contrato assinado, vou lutar em Jurerê contra o Guilherme Grilo, um cara que trabalha com inteligência artificial. Ele tem mais de mil pessoas inscritas num canal dele. É um cara bem sucedido lá, de uma família conhecida lá em Santa Catarina. Ele me desafiou, mandou contrato, assinei e a gente vai lá. Eu vou dar umas porradas nele”.

