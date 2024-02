Participante do BBB 24 usa estratégia antiga para não dormir na prova do líder

Fernanda usou uma estratégia antiga para não dormir e permanecer na prova de resistência do BBB 24, que rola desde a noite desta quinta-feira (22).

Fazendo dupla com Pitel, a sister resolveu cantar no ouvido da amiga para deixá-la acordada e resistir até o final da competição. No vídeo que circula na web, uma fã do reality show afirmou que a canção é “Um Homem Ser”, da Mulan.

“É da Mulan, mas é claro que ela trocou a parte do um homem ser para vou vencer”, escreveu um perfil no TikTok. Um outro disse que se Davi estivesse cantando a mesma música todos iriam se “incomodar”.

Público alerta sobre dorminhocos na prova

Como em qualquer prova de resistência, dormir não é possível e, durante a madrugada desta sexta-feira (23), o público ficou bem atento nas duplas para alertar Boninho sobre qualquer infração.

Nos comentários dos vídeos da prova, que lotam as redes sociais, fãs comentam que Pitel e Fernanda dormiram algumas vezes, mas a produção não enxergou: “Vocês não viram a Pitel e a Fernanda dormindo na prova?”, questionou uma anônima.

Outra perguntou para a produção do BBB 24 se é permitido dormir e alertou: “A Fernanda já tirou uns 30 minutos de cochilo no mínimo”.

Entenda a prova do líder do BBB 24

Desta vez, os participantes do BBB 24, exceto Alane que foi vetada, tiveram que formar duplas e ficar abraçados em uma plataforma inclinada, simulando pagamentos por aproximação em celular. Segundo as regras, um representa o celular e o outro o cartão.

BBB 24: Público afirma que Fernanda e Pitel dormiram durante a prova de resistência (Reprodução/Globoplay)

Como o prêmio final do reality, o valor final da prova de resistência aumenta conforme a dupla fica na dinâmica. O valor inicial foi de R$ 2,5 mil.

Quais foram as duplas formadas?

Pitel e Fernanda (Sendo o celular)

MC Bin Laden e Lucas Henrique (Sendo o celular)

Davi e Matteus (Sendo o celular)

Leidy Elin e Rodriguinho (Sendo o celular)

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet (Sendo o celular)

Isabelle e Beatriz (Sendo o celular)

Raquele e Michel (Sendo o celular)

