Paraíso Tropical: Quem descobriu que Bebel caiu em nova armação de Olavo?

Paula (Alessandra Negrini) é quem descobre que Bebel (Camila Pitanga) caiu em uma armação de Olavo (Wagner Moura) na novela Paraíso Tropical. Sem imaginar, a prostituta acaba sendo usada durante uma falsificação de exame de DNA.

Num determinado capítulo da novela de 2007, a protagonista começa a desconfiar sobre a paternidade do filho de Bebel, que acredita ter engravidado de Antenor (Tony Ramos). Mas, o que ela não imagina é que Olavo combina com Jarbas (Márcio Vito) de colocar o nome do empresário, ao invés do seu, na lâmina, que contém o sangue tirado em laboratório.

A falsificação do teste de DNA feito por Bebel em Paraíso Tropical dá certo para o vilão da novela, já que ele confirma que Antenor é o pai da criança. No entanto, Paula fica intrigada com a notícia dada pela amiga, já que as duas se conhecem desde que viviam em Marapuã, na Bahia.

Paula, protagonista da novela Paraíso Tropical, descobre que Bebel caiu em armação de Olavo e Jarbas (Willian Andrade/Globo)

Para Paula, Bebel não daria o golpe da barriga no dono do Grupo Cavalcanti, já que a garota de programa é apaixonada pelo personagem de Wagner Moura. Preocupada, a protagonista resolve descobrir a verdade dos fatos e vai até a casa de Olavo.

Chegando no prédio, ela conversa com o porteiro, na esperança de que ele dê alguma informação sobre Bebel, mas o funcionário, que é amigo de Olavo, diz que não vê a moça há algum tempo, pois acha que ela terminou o namoro com o executivo.

Paraíso Tropical: Bebel e Olavo vivem 'romance torno' na novela da Globo (Willian Andrade/Globo)

Olavo encontra Paula na portaria e, sem conseguir esconder suas intenções, ela pergunta diretamente se ele ainda tem algum relacionamento com Bebel. Esperto, Olavo nega todas as acusações. Porém, quando Paula está quase indo embora, chega Jarbas, para receber o pagamento prometido por Olavo.

Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente em 2007, no horário nobre da TV Globo. Substituindo Páginas da Vida, sua versão original contou com 179 capítulos.

